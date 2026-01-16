scorecardresearch
 
बंगाल समेत पांच प्रदेशों में SIR की तारीख 19 जनवरी तक बढ़ी, चुनाव आयोग का ऐलान

चुनाव आयोग ने गुरुवार रात बड़ा फैसला लेते हुए मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी. पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में SIR की प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक चलेगी. इस फैसले से मतदाता विवरण में सुधार और छूटे नाम जोड़ने को और समय मिलेगा.

पांच राज्यों में बढ़ी SIR की तारीख (फाइल फोटो- ITG)
चुनाव आयोग ने गुरुवार रात बड़ा ऐलान किया. इसमें पांच राज्यों में Special Intensive Revision (SIR) की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया. जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी में SIR को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है.
 

