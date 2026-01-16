बंगाल समेत पांच प्रदेशों में SIR की तारीख 19 जनवरी तक बढ़ी, चुनाव आयोग का ऐलान

चुनाव आयोग ने गुरुवार रात बड़ा फैसला लेते हुए मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी. पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में SIR की प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक चलेगी. इस फैसले से मतदाता विवरण में सुधार और छूटे नाम जोड़ने को और समय मिलेगा.

