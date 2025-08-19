scorecardresearch
 

Feedback

तमिलनाडु के मुद्दों पर संसद में हुआ घमासान, लोकसभा में जवाब देने उतरे शिवराज, बोले- ये गरीबों के साथ धोखा

संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान अब तक जोरदार हंगामा देखने को मिला है. मंगलवार को लोकसभा में तमिलनाडु के मुद्दों पर घमासान देखने को मिला. सरकार की ओर से कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने उतरे.

Advertisement
X
शिवराज सिंह चौहान का तमिलनाडु सरकार पर वार (Photo: Screengrab)
शिवराज सिंह चौहान का तमिलनाडु सरकार पर वार (Photo: Screengrab)

संसद के चालू मॉनसून सत्र के 19वें दिन तमिलनाडु के मुद्दों पर घमासान देखने को मिला. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आंध्र प्रदेश के नरसाराओपेट से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद लवू श्रीकृष्ण देवरायलु ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सवाल पूछा. उन्होंने तमिलनाडु में इस योजना के तहत स्वीकृत आवास, बजट आवंटन से संबंधित सवाल पूछे.

इसका जवाब देने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान उतरे. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तमिलनाडु में भी गरीबों के आवास बनाने के लिए लक्ष्य आवंटित किया है. उन्होंने कहा कि अन्याय की पराकाष्ठा है कि एक साल से ज्यादा हो गया और 2 लाख 15 हजार मकान तमिलनाडु की सरकार ने स्वीकृत ही नहीं किए.

शिवराज ने कहा कि हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के घर बनाने के लिए और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत ही नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि ये गरीबों के साथ धोखा है, पाप है, अन्याय है. शिवराज ने आगे कहा कि तीन लाख से ज्यादा मकानों के लिए पैसा दिया जा चुका है, लेकिन मकानों के निर्माण पूरे ही नहीं हुए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Union Minister Jitendra Singh
'मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं, ये पोस्टर मुझ तक नहीं पहुंचेगा', विपक्ष पर जितेंद्र सिंह ने ली चुटकी 
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar (Photo: PTI)
मुख्य चुनाव आयुक्त को मिला है संविधान का 'कवच', जानें पद से हटाना विपक्ष के लिए क्यों नहीं आसान 
Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal
जनविश्वास बिल लोकसभा में पेश, हंगामे के बीच सलेक्ट कमेटी को भेजा गया 
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar (Photo: PTI)
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? अब तक नहीं हुआ ऐसा, जानें पूरा प्रोसेस 
Om Birla
'...तो मुझे निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे', विपक्ष पर क्यों भड़के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? 
Advertisement

यह भी पढ़ें: '...तो मुझे निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे', विपक्ष पर क्यों भड़के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला?

उन्होंने कहा कि 608 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन ये मकान बनने नहीं दे रहे हैं. शिवराज ने कहा कि इनको तकलीफ क्या है. गरीबों के मकान बनेंगे तो मोदी जी का नाम होगा, इनको ये तकलीफ है. इन्होंने मकान के लिए सर्वे ही नहीं किया. उन्होंने कहा कि ये पाप है. मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, तमिलनाडु सरकार से गरीबों के साथ अन्याय ना करें.

'अब कृषि भवन नहीं, खेत-खलिहानों से चलेगी सरकार'

विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर सवाल के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मोदी सरकार है, लैब के शोध को लैंड पर पहुंचाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि पहली बार कृषि वैज्ञानिक लैब से निकलकर लैंड पर गए. कृषि मंत्री ने कहा कि इसके सुपरिणाम भी सामने आए हैं.

यह भी पढ़ें: 'तमिलनाडु सरकार बनने ही नहीं दे रही गरीबों के मकान', लोकसभा में बोले शिवराज

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगभग 500 ऐसे विषय मिले हैं, जिन पर शोध की जरूरत है. अब शोध किसानों की समस्याओं पर होंगे. 300 नवाचार किसानों ने भी किए हैं. 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक फिर विकसित कृषि अभियान शुरू होगा और हम फिर से किसानों के बीच जाएंगे. अब ये सरकार कृषि भवन से नहीं, खेत-खलिहान से चलेगी.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement