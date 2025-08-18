scorecardresearch
 

Feedback

'...तो मुझे निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे', विपक्ष पर क्यों भड़के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला?

लोकसभा में सोमवार को स्पीकर ओम बिरला विपक्ष पर भड़क गए. स्पीकर ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए निर्णायक फैसले की चेतावनी दे दी. जानिए क्यों...

Advertisement
X
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को दी चेतावनी (Photo: Screengrab)
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को दी चेतावनी (Photo: Screengrab)

संसद के चालू मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते की कार्यवाही का सोमवार को हंगामेदार आगाज हुआ. विपक्षी सदस्यों ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.

कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को कड़ी चेतावनी भी दी. स्पीकर ओम बिरला ने वेल में आकर हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील करते हुए कहा कि यह प्रश्नकाल है. उन्होंने कहा कि जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर से अगर आप प्रश्न पूछें, तो देश की जनता का कल्याण हो जाएगा.

स्पीकर ने यह भी कहा कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति तोड़ने के लिए नहीं भेजा है. चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को यह प्रीविलेज नहीं है, कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया, तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Paper Thrown on G Kishan Reddy
SIR पर लोकसभा में घमासान, विपक्षी सदस्यों ने चेयर और मंत्री पर फेंके कागज, रिजिजू बोले- गिराई गरिमा 
Abhishek Banerjee
'लोकसभा भंग कर देशभर में कराएं SIR...', TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी की डिमांड 
Justice Yashwant Verma
जस्टिस वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय कमेटी, लोकसभा स्पीकर को सौंपेंगे रिपोर्ट 
Income Tax Bill 2025
डेडलाइन के बाद भी TDS रिफंड का दावा... यहां जारी रहेगी Tax छूट, न्यू टैक्स बिल में क्या-क्या?  
BCCI Headquarter
नेशनल स्पोर्ट्स बिल लोकसभा से पारित... BCCI भी इसके दायरे में, जानें क्या होगा असर 
Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार SIR पर और गहराई रार, लोकसभा 12 और राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

स्पीकर ने कहा कि देश की जनता आपको देखेगी. उन्होंने यह भी कहा कि कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें. स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों को चेतावनी देने के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

यह भी पढ़ें: SIR-'वोट चोरी' पर लड़ाई और गरमाई, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष

वहीं, राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन के निधन की सूचना सदन को दी और उच्च सदन के पूर्व सदस्य के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. इसके बाद हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement