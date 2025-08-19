Parliament Monsoon Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले NDA संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन भी हुए शामिल

संसद के चालू मॉनसून सत्र का चौथा हफ्ता चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हटा दें, तो कार्यवाही सुचारु तरीके से नहीं चल सकी है. 18वें दिन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे के कारण नहीं हो सकी. आज कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए.