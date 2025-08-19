scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Parliament Monsoon Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले NDA संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन भी हुए शामिल

aajtak.in | नई दिल्ली | 19 अगस्त 2025, 11:09 AM IST

संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज 19वां दिन है. ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद संसद के दोनों सदन सुचारु तरीके से नहीं चल सके हैं. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Om Birla, Harivansh Narayan Singh Om Birla, Harivansh Narayan Singh

संसद के चालू मॉनसून सत्र का चौथा हफ्ता चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हटा दें, तो कार्यवाही सुचारु तरीके से नहीं चल सकी है. 18वें दिन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे के कारण नहीं हो सकी. आज कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए.

11:09 AM (41 सेकंड पहले)

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने संविधान में शामिल सभी 22 भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा उपलब्ध हो गई है. स्पीकर ने कहा कि इतनी भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराने वाली भारत की संसद दुनिया की इकलौती संसद है. इस पर हमें गर्व होना चाहिए.

Advertisement
Advertisement