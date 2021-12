कपल के साथ शादी की फोटो शेयर करने पर ट्रोल हुए थे शशि थरूर, अब दिया जवाब

कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. उनकी तरफ से कई तरह के ट्वीट और फोटो शेयर किए जाते हैं. लेकिन कई मौकों पर उनका अंदाज ऐसा रहता है कि वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाते हैं. हाल ही में थरूर ने ट्विटर पर एक शादी की फोटो शेयर की थी. फोटो में वे उस कपल के साथ खड़े थे जिनकी शादी थी.

लेकिन उस फोटो के वायरल होने पर ट्रोल्स ने उन्हें अपने निशाने पर लिया और कई तरह की टिप्पणियां कर दीं. लोगों की तरफ से उस कपल पर भी फब्तियां कसी गईं. अब ये अंदाज थरूर को नाराज कर गया और उन्होंने ट्विटर पर उन ट्रोल्स को करारा जवाब दिया. उनके मुताबिक ट्रोल्स को गैर राजनीतिक लोगों को अपनी नफरत का शिकार नहीं बनाना चाहिए. ये शर्मनाक रहता है.

I am used to being trolled by an organised brigade of Bhakts &I can take it, knowing it comes w/the territory. But dragging non-political people into your malice is not cool, & insulting a young couple on their wedding day to take cheap shots at their guest is disgraceful. 🚫🔚🙏 https://t.co/qnkIUQtMOg

The man who never fails to bless me in whatever I do, either in person or in spirit. For the most special occasion of my life, @ShashiTharoor travelled all the way & stayed with us for two days in Mahabaleshwar to bless @chahatdalal & me and enjoyed every bit of our wedding 1/2 pic.twitter.com/aKeCG5iR8D