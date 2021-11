शशि थरूर ने 6 महिला सांसदों के साथ फोटो पोस्टकर कही ये बात, लोग भड़के

6 महिला सांसदों के साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर को खुद शशि थरूर ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. यह तस्वीर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन का है. इस तस्वीर को लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. खासतौर पर कई महिलाओं ने शशि थरूर की सोच पर सवाल उठा दिया है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तस्वीर को शेयर करते हुए कहा, 'कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है? आज सुबह मेरे छह साथी सांसदों के साथ.' इस तस्वीर में कांग्रेस सांसद परनीत कौर और जोथिमनी, टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद थमिज़ाची थंगापांडियन मौजूद हैं.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की इस तस्वीर की लोग खिंचाई कर रहे हैं. तस्वीर पर कमेंट करते हुए वकील करुणा नंदी ने कहा, 'शशि थरूर ने चुने गए राजनेताओं को उनके लुक तक सीमित करने की कोशिश की और खुद को केंद्र में दिखाया है.'

Incredible that someone as exposed to equality discourse as @ShashiTharoor would attempt to reduce elected political leaders to their looks, and centre himself in the comment to boot. This is 2021, folks. https://t.co/aPJ3NK4sCW — Karuna Nundy (@karunanundy) November 29, 2021

शशि थरूर की तस्वीर पर एक ट्विटर यूजर मोनिका ने लिखा, 'मुझे यकीन है कि इस खुलेआम सेक्सिज्म पर वामपंथी उदारवादियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, जैसी उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत के फटे जींस विवाद पर आई थी.'

I bet this blatant sexism would get zero outrage from left liberals unlike UT CM Tirath Rawat’s torn jeans controversy.



As @AbhishBanerj says Liberal Privilege 🙂 https://t.co/0peZWNReio — Monica (@TrulyMonica) November 29, 2021

That's right, women in Lok Sabha are only elected to amp up the glamour quotient. that is exactly why some parties are pushing for women's reservation bill.



Nonsense! https://t.co/YoTq8IxvbJ — Alisha Rahaman Sarkar (@zohrabai) November 29, 2021

Women in the Lok Sabha are not decorative items meant to make your workspace "attractive". They are parliamentarians and you are being disrespectful adn sexist. — Vidya (@VidyaKrishnan) November 29, 2021

एक अन्य ट्विटर यूजर अलीशा रहमान सरकार ने लिखा, 'यह सही है, लोकसभा में महिलाओं को केवल ग्लैमर को बढ़ाने के लिए चुना जाता है. यही कारण है कि कुछ दल महिला आरक्षण विधेयक पर जोर दे रहे हैं. बकवास!'

वहीं ट्विटर यूजर विद्या ने कहा, 'महिलाएं लोकसभा को आकर्षक बनाने की सजावटी सामान नहीं हैं, वे सांसद हैं और आप अपमान कर रहे हैं.'

The whole selfie thing was done (at the women MPs' initiative) in great good humour & it was they who asked me to tweet it in the same spirit. I am sorry some people are offended but i was happy to be roped in to this show of workplace camaraderie. That's all this is. https://t.co/MfpcilPmSB — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 29, 2021

ट्विटर पर ट्रोल किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने माफी मांग ली है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'सेल्फी (महिला सांसदों की पहल पर ली गई) का मकसद हास्य था और उन्होंने ही मुझे उसी भावना से ट्वीट करने के लिए कहा था, मुझे खेद है कि कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मुझे इस सौहार्द पूर्ण माहौल में काम करना पसंद हैं, यही सब है.'