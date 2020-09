शशि थरूर ने चेतन भगत की तारीफ में लिखे ऐसे शब्द, यूजर्स को खोलनी पड़ी डिक्शनरी!

कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते है. वहीं शशि थरूर अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ के लिए भी काफी फेमस हैं. कई बार शशि थरूर ऐसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी कर बैठते हैं, जिनका मतलब जानने के लिए लोगों को डिक्शनरी का सहारा भी लेना पड़ जाता है. अब एक बार फिर से शशि थरूर ने ऐसे भारी अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसका अनुवाद लोगों को मुश्किल से ही पता होगा.

इस बार लेखक चेतन भगत की तारीफ करते हुए शशि थरूर ने अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो शायद ही लोगों ने सुने हों. दरअसल, शशि थरूर ने चेतन भगत के एक लेख की तारीफ ट्विटर के माध्यम से की थी. जिसके जवाब में भगत ने अनुरोध किया कि वह उनकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करे, जो केवल वही कर सकते हैं.

बस फिर क्या था, चेतन भगत के अनुरोध के बाद शशि थरूर ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी के भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया. थरूर ने चेतन भगत की तारीफ करते हुए अपने ट्वीट में सिस्क्यूपिडेलियन (sesquipedalian) और लिम्पिड पर्स्पिकासिटी (limpid perspicacity) जैसे शब्दों का उपयोग किया.

Sure, @chetan_bhagat! It’s clear you are not sesquipedalian nor given to rodomontade. Your ideas are unembellished with tortuous convolutions & expressed without ostentation. I appreciate the limpid perspicacity of today’s column. https://t.co/GI3mbnlion