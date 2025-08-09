'ट्रंप से कैसे निपटें? यह तरीका तो मेलानिया ही बता सकती हैं', अमेरिकी राष्ट्रपति पर शशि थरूर का तंज

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपने चुटीले अंदाज़ में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है. शशि थरूर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निपटने के तरीके पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह तरीका तो केवल मेलानिया ट्रंप ही बता सकती हैं.

इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ एक खास इंटरव्यू में जब थरूर से पूछा गया कि ट्रंप जैसे नेता से कैसे निपटा जाए, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा राजनीतिक नेता देखा है. आपको तो मेलानिया ट्रंप से पूछना होगा कि वह डोनाल्ड से कैसे निपटती हैं."

थरूर ने ट्रंप की तुलना "स्कूल के दबंग" से करते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत को गलत निशाना बनाया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का आत्मसम्मान "सौदेबाजी के लिए नहीं है."

भारत का आत्मसम्मान सौदेबाजी के लिए नहीं- थरूर

25 अगस्त को दिल्ली में अमेरिकी वार्ता टीम के साथ होने वाली बातचीत को लेकर थरूर ने संयम और तर्कसंगत बातचीत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत को अपनी "रेड लाइन्स" (सीमाएं) तय करनी होंगी, खासकर कृषि क्षेत्र को लेकर.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'अमेरिका 1929 जैसी महामंदी में चला जाएगा...', डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर कोर्ट के फैसले से पहले चेताया

उन्होंने कहा, "मिस्टर ट्रंप का भारत से इस तरह बात करना सही नहीं है. भारत सरकार में कोई भी हो, हमारा आत्मसम्मान सौदेबाजी के लिए नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि हमें अमेरिका को यह समझाना होगा कि हमारी कुछ सीमाएं क्यों हैं. हमारे देश में 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं. हम रियायती अमेरिकी अनाजों से अपने बाज़ार को भरकर उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते.

अमेरिकी अपना रहा दोहरे मापदंड

थरूर ने यह भी कहा कि अगर बातचीत के बाद भी भारत उन चंद देशों में बना रहता है जिन पर 50% टैरिफ लगाया जाता है, तो "हमें यह साफ कर देना चाहिए कि हम भी ऐसा ही करेंगे."

उन्होंने राष्ट्रीय हितों के लिए रूस से खरीद करने के लिए अमेरिका के "दोहरे मापदंड" की भी आलोचना की और कहा कि अमेरिका उर्वरक और यूरेनियम जैसी चीजें रूस से खरीद रहा है.

यह भी पढ़ें: शशि थरूर ने स्कूल के 'बदमाश' बच्चे से की ट्रंप की तुलना, डेड इकोनॉमी वाले तंज पर दिया ये जवाब

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को तीन हफ्ते की बातचीत के दौरान दृढ़ रहना चाहिए. अगर अनुचित नीतियां जारी रहती हैं, तो उन्होंने सुझाव दिया कि "हमें दूसरे बाजार खोजने होंगे."

---- समाप्त ----