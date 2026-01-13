scorecardresearch
 
शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत... दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द रात, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप तेज हो गया है. मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा. कई इलाकों में तापमान शून्य के आसपास पहुंच गया.

मौसम विभाग ने पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी. (Photo: PTI)
उत्तर भारत में मंगलवार से भीषण शीतलहर और घना कोहरा और तेज होने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. जम्मू डिवीजन, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तराखंड के लिए भी घने कोहरे का अलर्ट मौसम​ विभाग ने जारी किया है. देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई. सफदरजंग में तीन साल का सबसे कम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम है. 

दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में इससे कम तापमान 18 जनवरी, 2023 को 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. दिल्ली में सबसे लोधी रोड इलाके में सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आयानगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस और पालम में 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी ने 14 जनवरी तक इसी तरह का तापमान रहने की संभावना जताई है, हालांकि इसके बाद क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए शीत लहर और मध्यम से घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट (तैयार रहें) जारी किया है, जबकि बुधवार के लिए येलो अलर्ट (सतर्क रहें) जारी किया गया था.

दिन भर धूप खिली रहने के कारण दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण न्यूनतम तापमान कम रहा. बादलों की अनुपस्थिति में रात में गर्मी तेजी से कम हो जाती है, जिससे तापमान में अचानक गिरावट आती है. पिछले एक दशक में जनवरी माह में सफदरजंग में दर्ज किया गया सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 1 जनवरी, 2021 को 1.1 डिग्री सेल्सियस था. वहीं, सर्वकालिक न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 16 जनवरी, 1935 को दर्ज किया गया था. दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी के ऊपरी स्तर पर बनी रही. दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 297 था, जबकि एक दिन पहले यह 291 था.

इन राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट

आईएमडी के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में मंगलवार को भीषण शीतलहर के साथ घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा. पंजाब और हरियाणा में 13 जनवरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद 17 जनवरी तक येलो अलर्ट लागू रहेगा. उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा रहेगा, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में कहीं-कहीं कोहरा छाने की संभावना है. बठिंडा में सोमवार को न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री, गुरुग्राम में 0 डिग्री और अमृतसर में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के कारण ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है.

दक्षिण भारत में मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विशेषज्ञ देवेंद्र त्रिपाठी के अनुसार ठंड का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र तक फैल सकता है. राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों- जैसे नजीबाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में भी घने कोहरे की आशंका है. उत्तर भारत की ठंड के उलट, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है. तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, खासकर मुंबई के दक्षिण में रायगढ़, रत्नागिरी और मराठवाड़ा में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है. वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम शुष्क बना रहेगा.

