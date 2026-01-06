scorecardresearch
 
तेज रफ्तार कार के आगे गिरा स्कूटर सवार, बाल- बाल बची जान, सामने आया भयानक वीडियो

कासरगोड के नीलश्वरम–चोय्यमकोडु मार्ग पर स्कूटर सवार युवक बस को ओवरटेक करते समय सड़क पर गिर गया. सामने से आ रही कार के चालक ने तुरंत गाड़ी मोड़कर उसे बचा लिया. स्कूटर सवार को मामूली चोटें आईं, जबकि कार क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तेज रफ्तार कार के आगे गिरा स्कूटर सवार, ऐसे बची जान (Photo: ITG)

केरल के कासरगोड जिले में एक सड़क हादसे में स्कूटर सवार युवक बाल-बाल बच गया. यह घटना नीलश्वरम–चोय्यमकोडु मार्ग पर रविवार सुबह हुई, जहां स्कूटर सवार बस को ओवरटेक करने के दौरान सड़क पर गिर गया. ठीक उसी समय सामने से आ रही कार के चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया. इस पूरी घटना का वीडियो कार में लगे कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, स्कूटर सवार की पहचान शशिकुमार के रूप में हुई है, जो कासरगोड अरमना ज्वेलर्स में कर्मचारी हैं. रविवार सुबह वह अपने स्कूटर से जा रहे थे. चोय्यमकोडु इलाके में उन्होंने आगे चल रही बस को ओवरटेक करने की कोशिश की. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह स्कूटर समेत सड़क पर गिर पड़े.

उसी वक्त सामने की दिशा से एक कार आ रही थी. हालात बेहद खतरनाक थे और जरा सी चूक से स्कूटर सवार की जान जा सकती थी. लेकिन कार चालक ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए अपनी गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, जिससे शशिकुमार को टक्कर नहीं लगी. कार वाले के इस क्विक डिसीजन ने एक जान बचा ली, हालांकि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे में शशिकुमार को केवल मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. राहत की बात यह रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई और वह खतरे से बाहर हैं. कार चालक की पहचान मुकेश के रूप में हुई है, जो वाहन के मालिक भी हैं.

घटना के बाद मुकेश स्वयं शशिकुमार के घर पहुंचे और उनका हालचाल जाना. उन्होंने कहा कि भले ही उनकी कार को नुकसान हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी वजह से एक व्यक्ति की जान बच गई. मुकेश की इस मानवीय पहल की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है. इस पूरी घटना का वीडियो कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया था.
 

