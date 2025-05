आदमपुर एयरबेस में पीएम नरेंद्र मोदी, पीछे S-400... और ध्वस्त हो गईं पाकिस्तानी झूठ की 7 'मिसाइलें'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस के दौरे ने पाकिस्तान के कई झूठ को बेनकाब कर दिया है. मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो वायुसेना के जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया. पीएम के आदमपुर पहुंचने से जुड़ा जो वीडियो सामने आया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जवानों से मुलाकात कर रहे. इससे कुछ ही दूरी पर भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात है. S-400 के अलावा यहां पर फाइटर प्लेन मिग-29 भी दिख रहा है.

इस वीडियो में S-400 दिखना पाकिस्तान के कई दावों का धज्जियां उड़ा देता है. पाकिस्तान ने 10 मई को झूठा दावा किया था कि पाकिस्तानी एयर फोर्स के लड़ाकू विमान JF-17 जेट्स ने आदमपुर एयरबेस में तैनात भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को नष्ट कर दिया है. इसके लिए पाकिस्तान ने हाइपर सोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है. लेकिन इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के दावे को धराशायी कर दिया है.

हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या दावे किए थे और इन दावों की हकीकत क्या है.

झूठा दावा 1- पाकिस्तान ने यह भी दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचाया है.

वास्तविकता: लेकिन भारत के वीवीआईपी प्लेन का इस रनवे पर उतरना यह बताता है कि पाकिस्तान का दावा झूठा है. आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है और पाकिस्तान का दावा झूठा है.

झूठा दावा 2- पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आदमपुर में एस-400 प्रणाली को नष्ट कर दिया.

वास्तविकता: किसी भी एयर डिफेंस असेट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. एस-400 सुरक्षित है और परिचालन में है.

