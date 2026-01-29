गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र का जलवा, जानिए कौन सी झांकी रही अव्वल

गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ झांकियों और मार्चिंग दस्तों के नतीजों का ऐलान हो गया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों की श्रेणी में महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि मार्चिंग दस्तों की श्रेणी में भारतीय नौसेना और दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ चुना गया.

निर्णय के लिए तीन अलग-अलग जज पैनल गठित किए गए थे, जिन्होंने थलसेना, नौसेना और वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया.

राज्यों की झांकियों में महाराष्ट्र को उसकी झांकी “गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरता का प्रतीक” के लिए पहला स्थान मिला. “जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प और लोकनृत्य” विषय पर आधारित झांकी को दूसरा स्थान मिला, जबकि “वॉटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता: आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल” के लिए केरल तीसरे स्थान पर रहा.

तीनों सेनाओं में से भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया, जबकि सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार जीता.केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी “वंदे मातरम्-राष्ट्र की आत्मा की पुकार” को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया.

स्पेशल अवॉर्ड और पॉपुलर चॉइस

विशेष पुरस्कारों की भी घोषणा की गई. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को उसकी झांकी "वंदे मातरम - 150 वर्ष का स्मरणोत्सव" के लिए विशेष पुरस्कार मिला, जबकि नृत्य समूह "वंदे मातरम: भारत की शाश्वत गूंज" को भी सम्मानित किया गया.

इसके साथ ही,MyGov पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन पोल के आधार पर 'पॉपुलर चॉइस' पुरस्कारों के परिणाम घोषित किए गए. इस श्रेणी में, तीनों सेनाओं में असम रेजिमेंट को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता चुना गया, जबकि सीआरपीएफ ने सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया.

पॉपुलर चॉइस टेबलो में गुजरात पहले स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहे. केंद्रीय मंत्रालयों में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित झांकी को पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड मिला.

