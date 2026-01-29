scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र का जलवा, जानिए कौन सी झांकी रही अव्वल

गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में महाराष्ट्र की झांकी को विशेषज्ञों ने सर्वश्रेष्ठ चुना, जबकि जम्मू-कश्मीर और केरल क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे. भारतीय नौसेना ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का खिताब जीता.

Advertisement
X
गणतंत्र दिवस परेड में टॉप पर रही महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और केरल की झांकी
गणतंत्र दिवस परेड में टॉप पर रही महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और केरल की झांकी

गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ झांकियों और मार्चिंग दस्तों के नतीजों का ऐलान हो गया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों की श्रेणी में महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि मार्चिंग दस्तों की श्रेणी में भारतीय नौसेना और दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ चुना गया.

निर्णय के लिए तीन अलग-अलग जज पैनल गठित किए गए थे, जिन्होंने थलसेना, नौसेना और वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया.

राज्यों की झांकियों में महाराष्ट्र को उसकी झांकी  “गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरता का प्रतीक” के लिए पहला स्थान मिला. “जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प और लोकनृत्य” विषय पर आधारित झांकी को दूसरा स्थान मिला, जबकि “वॉटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता: आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल” के लिए केरल तीसरे स्थान पर रहा.

सम्बंधित ख़बरें

Prakash Ambedkar reacts to Girish Mahajan not mentioning Babasaheb Ambedkar
गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में गिरिराज महाराज द्वारा अंबेडकर जी का नाम न लेने पर मचा बवाल
आज यही नाम उनकी अलग पहचान बन चुका है और वे अपने नाम पर गर्व करते हैं. ( Photo: Instagram/@beingmandsauri)
'26 जनवरी'... शख्स का ये कैसा नाम? स्कूल में बच्चे उड़ाते थे मजाक, दिल छू लेने वाली कहानी
गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल-खड़गे की सीटिंग पर विवाद (Photo: ITG)
'सेक्रेटरी के जरिये किया पास का इंतजाम, सीट खोजने भी भेजा', सीटिंग विवाद पर बोले खड़गे
जी ये
गणतंत्र दिवस पर छात्रों ने दिखाया शौर्य
What does the Ganga say
गणतंत्र दिवस पर छोटे बच्चों ने किया रंगारंग कार्यक्रम

तीनों सेनाओं में से भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया, जबकि सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार जीता.केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी “वंदे मातरम्-राष्ट्र की आत्मा की पुकार” को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस परेड में निकली पंजाब की झांकी, दिया गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं का संदेश

स्पेशल अवॉर्ड और पॉपुलर चॉइस

विशेष पुरस्कारों की भी घोषणा की गई. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को उसकी झांकी "वंदे मातरम - 150 वर्ष का स्मरणोत्सव" के लिए विशेष पुरस्कार मिला, जबकि नृत्य समूह "वंदे मातरम: भारत की शाश्वत गूंज" को भी सम्मानित किया गया.

इसके साथ ही,MyGov पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन पोल के आधार पर 'पॉपुलर चॉइस' पुरस्कारों के परिणाम घोषित किए गए. इस श्रेणी में, तीनों सेनाओं में असम रेजिमेंट को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता चुना गया, जबकि सीआरपीएफ ने सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया.

पॉपुलर चॉइस टेबलो में गुजरात पहले स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहे. केंद्रीय मंत्रालयों में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित झांकी को पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड मिला.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement