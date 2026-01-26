किसी को 99 साल में मिला पद्म पुरस्कार तो रुला देगा किसी का संघर्ष... इन 5 लोगों की कहानियां हैं प्रेरक

भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया. इसमें पूरे भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के गुमनाम नायकों को सम्मानित किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 39 हजार से ज़्यादा नॉमिनेशन में से 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं को कई राउंड की जांच प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरे के बाद इन प्रतिष्ठित सम्मानों के लिए चुना गया है.

इनमें पूरे देश से कुल 45 लोगों को 'अनसंग हीरोज' कैटेगरी में पद्म पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है. इन लोगों ने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ-साथ समाज की सेवा करने के लिए भी बहुत सी मुश्किलों का सामना किया.

एजेंसी के मुताबिक, विजेता देश के हर हिस्से से हैं और आज़ादी के बाद पहली बार 10 ज़िलों के लोगों को अवॉर्ड मिला है.

पांच प्रेरक कहानियां...

सिमांचल पात्रो: ओडिशा के 99 साल के मशहूर लोक कलाकार सिमांचल पात्रो को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनाव गया है. अनुभवी लोक कलाकार सिमांचल पात्रो ने रविवार को कहा कि वह खुश हैं कि सरकार ने उन्हें पद्म श्री अवॉर्ड के लिए चुना है.

पात्रो ने कहा, "मैं खुश हूं कि भारत सरकार ने मुझे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए नॉमिनेट किया है. यह पहचान हमारी ओडिया कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई और लोगों को आकर्षित करने में मदद करेगी."

अंके गौड़ा: कर्नाटक के पूर्व बस कंडक्टर, जिन्होंने 20 भाषाओं में दो मिलियन से ज़्यादा किताबों और दुर्लभ पांडुलिपियों वाली दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी बनाई.

अरमिडा फर्नांडीस: मुंबई की पीडियाट्रिशियन अरमिडा फर्नांडीस ने एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया.

श्याम सुंदर: काला बुखार का पता लगाने के लिए एक सस्ता टेस्ट विकसित किया.

पुन्नियमूर्ति नटेसन: तमिलनाडु के पशु चिकित्सक पुन्नियमूर्ति नटेसन ने जानवरों के इलाज के लिए पारंपरिक दवा का इस्तेमाल आधुनिक विज्ञान के साथ किया.

पहली बार शामिल किए गए ये 10 जिले

पुरस्कार के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को शामिल किया गया. इसमें 10 जिले ऐसे हैं, जिन्हें आज़ादी के बाद पहली बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इसमें मांड्या (कर्नाटक), बैतूल (मध्य प्रदेश), परभणी (महाराष्ट्र), बागेश्वर (उत्तराखंड), रंगा रेड्डी (तेलंगाना), दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल), नुआपाड़ा (ओडिशा), दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़), एलुरु (आंध्र प्रदेश), और डीग (राजस्थान) शामिल हैं.

