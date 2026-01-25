scorecardresearch
 
धर्मेंद्र के जाने के बाद मिला पद्म विभूषण, भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- काश वो होते...

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. इस पर हेमा मालिनी ने खुशी और भावुकता जाहिर करते हुए उनके योगदान और यादों को साझा किया. हेमा ने कहा कि हां ये सम्मान उनके रहते मिला होता तो और अच्छा होता लेकिन अब भी सही है.

गौरवांवित हुईं हेमा मालिनी (Photo: Instagram @Hema Malini)
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. इस सम्मान पर उनकी एक्ट्रेस-पॉलिटीशियन पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने धर्मेंद्र के सिनेमा में योगदान, दर्शकों के प्यार और सरकार द्वारा मिले इस सम्मान को लेकर दिल से अपनी बात रखी.

हेमा मालिनी ने जताई खुशी

इंडिया टुडे/आजतक से हेमा मालिनी ने कहा- पूरा परिवार बेहद खुश और उत्साहित है. बेशक, हम चाहते थे कि उन्हें यह सम्मान पहले मिल जाता, जब वे खुद इसे लेने के लिए हमारे बीच मौजूद होते. लेकिन इसके बावजूद हम खुश हैं. वे इसके पूरी तरह हकदार थे. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया है.

'आज उनके बारे में उनके फैंस, इंडस्ट्री से जुड़े लोग- हर कोई सिर्फ अच्छी बातें ही कह रहा है और यह हमारे दिल को गर्व से भर देता है. हर कोई यही चाहता था कि उन्हें यह सम्मान मिले. उन्हें कभी अवॉर्ड्स की परवाह नहीं रही. तकनीकी रूप से देखा जाए तो जब वे जीवित थे, तब उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट के अलावा कोई फिल्मफेयर तक नहीं मिला. मैं ये सामान्य तौर पर कह रही हूं. लेकिन लोगों का जो प्यार और सम्मान उन्हें हर वर्ग से मिला है, वह दिल को छू लेने वाला है.'

Advertisement

हेमा ने आगे कहा- वे एक अभिनेता थे, एक सच्चे अभिनेता. उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया, अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और न जाने कितने युवाओं के लिए प्रेरणा बने.

धर्मेंद्र के गम से उबर रही हैं हेमा

जब उनसे पूछा गया कि धर्मेंद्र के जाने के बाद अब वह कैसी हैं, तो हेमा मालिनी ने कहा- हां, अब क्या किया जा सकता है? हम कुछ और तो कर नहीं सकते. वे चले गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ उनकी यादें बची हैं. सच्चाई यह है कि जब वे गए, तो अपने साथ पूरा एक दौर भी ले गए. लेकिन सब ठीक है. उनके साथ काम कर चुके कई कलाकार भी यही महसूस कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा- हमारी सरकार बहुत अच्छी है, जिसने आखिरकार उनके योगदान को पहचाना. मोदी जी उन्हें बहुत पसंद करते थे और धर्म जी के मन में भी मोदी जी के लिए गहरा सम्मान और स्नेह था. हाल ही में उनकी जयंती पर मोदी जी ने उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नोट भी साझा किया था.

