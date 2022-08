Ramayana Yatra train: रामायण यात्रा ट्रेन पर बड़ा अपडेट, IRCTC ने उठाया ये कदम

Bharat Gaurav Train: भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IRCTC रामायण यात्रा ट्रेनों का संचालन कर रहा है. दूसरी ट्रेन 24 अगस्त से चलाई जानी थी, लेकिन इससे पहले ही IRCTC ने बड़ा फैसला लिया है. भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत चलने वाली रामायण यात्रा ट्रेन को रद्द कर दिया गया है.

आईआरसीटीसी ने सोमवार को बताया, ''24 अगस्त को चलने वाली दूसरी रामायण यात्रा ट्रेन अब यात्रियों की संख्या कम होने के कारण रद्द कर दी गई है. 'भारत गौरव' के तहत रामायण सीरीज की यह दूसरी ट्रेन थी.''

बता दें कि 24 अगस्त को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 20 दिनों के टूर पर ‘भारत गौरव’ एसी पर्यटक ट्रेन रवाना होनी थी. लेकिन यात्रियों की संख्या कम होने के चलते इसे रद्द कर दिया गया. यह ट्रेन अयोध्या से नेपाल स्थित जनकपुर तक जानी थी.

The second Ramayana Yatra train which was to run on 24th August has now been cancelled due to less number of passengers. This was the second train of the Ramayana series under Bharat Gaurav: IRCTC pic.twitter.com/qzoFilFWWy