scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तमिलनाडु: वाशरूम गईं तो रिकॉर्डिंग मोड में रखा था फोन, लेडीज पुलिस अफसर के उड़े होश, SSI गिरफ्तार

तमिलनाडु के रमनाथपुरम में महिला पुलिस अधिकारी को वाशरूम में रिकॉर्ड मोड वाला फोन मिला. जांच में पता चला कि फोन SSI मुथुपांडी का था. उन्हें गिरफ्तार कर जिला जेल भेजा गया. मुथुपांडी ने कहा कि फोन घटना से एक घंटे पहले खो गया था. मामला मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सामने आया और जांच जारी है.

Advertisement
X
एक घंटे पहले से रखा था फोन! (Photo: Representational)
एक घंटे पहले से रखा था फोन! (Photo: Representational)

तमिलनाडु के रमनाथपुरम में शनिवार को एक महिला पुलिस अधिकारी को वाशरूम में रिकॉर्ड मोड पर फोन मिला. यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री इमैनुएल सेकरन मेमोरियल हॉल का उद्घाटन करने परमाकुडी आए थे और जिले में भारी सुरक्षा तैनात की गई थी.

फोन की जांच में SSI शामिल पाए गए
थंजावुर से तैनात महिला पुलिस अधिकारी मनि नगर चेक पोस्ट पर SSI मुथुपांडी के साथ तैनात थीं. महिला अधिकारी ने जब शौचालय का उपयोग किया, तो रिकॉर्ड मोड वाला फोन देखा. जांच में पता चला कि फोन SSI मुथुपांडी का था.

गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच जारी
फिर एसएसआई मुथुपांडी को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया गया. उन्होंने दावा किया कि फोन घटना से एक घंटे पहले खो गया था. मामले की आगे की जांच जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
kharge rahul gandhi
तमिलनाडु: DMK संग 'पॉवर शेयरिंग' पर खड़गे लेंगे आखिरी फैसला
कौन हैं सफाई कर्मचारी पदमा. (Photo: Screengrab)
सड़क पर मिला 45 लाख का सोना, नहीं डगमगाया ईमान… कौन हैं सफाईकर्मी पदमा
Why Thalapathy Vijay's Jana Nayagan has become a political battleground?
विजय की ‘जन नायगन’ क्यों बन गई पॉलिटिकल दंगल का अखाड़ा?
Annamalai, Vijay
'DMK को हराने के लिए साथ आएं', अन्नामलाई ने विजय को दिया NDA में आने का न्योता

अगर इस मामले में SSI मुथुपांडी पर आरोप साबित हो जाते हैं, तो उन्हें भारतीय कानून के तहत कड़ी आपराधिक और विभागीय सजा दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

संभावित आपराधिक धाराएं और सजा
उन्हें IPC की धारा 354C. गुप्त रूप से वीडियो/रिकॉर्डिंग करना). अगर किसी महिला की सहमति के बिना बाथरूम/निजी स्थान में रिकॉर्डिंग की गई हो.

Advertisement

पहली बार दोष सिद्ध होने पर
1 से 3 साल तक की जेल+जुर्माना

दोबारा दोषी पाए जाने पर
3 से 7 साल तक की जेल+जुर्माना

IT Act की धारा 66E (निजता का उल्लंघन)
किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर/वीडियो बिना अनुमति रिकॉर्ड या प्रसारित करने पर
3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों
पुलिस सेवा से जुड़ी विभागीय कार्रवाई
क्योंकि आरोपी पुलिस विभाग का कर्मचारी (SSI) है, इसलिए:

निलंबन या बर्खास्तगी
पेंशन और अन्य सेवा लाभ जब्त
भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement