'PAK की स्थिति डंपर वाली, PAK आर्मी चीफ मुनीर ने भी माना', भारत की मर्सिडीज से तुलना पर राजनाथ सिंह का तंज

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हालिया बयान पर तंज कसा है. मुनीर अपने बयान के कारण पाकिस्तान में और दुनिया भर में ट्रोल हो रहे हैं. राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर दो देश एक साथ आजाद हुए, और एक ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई, जबकि दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, तो यह पाकिस्तान की अपनी नाकामी है.

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि वह आसिम मुनीर के इस बयान को एक Confession के रूप में देखते हैं.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जाने-अनजाने में एक ऐसी 'कबीलाई और लुटेरी मानसिकता' की तरफ इशारा किया है, जिसका शिकार पाकिस्तान अपने जन्म से रहा है.

भारत की समृद्धि और रक्षा क्षमता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "हमें यह तय करना होगा कि भारत की समृद्धि, हमारी संस्कृति और हमारी आर्थिक संपन्नता के साथ-साथ, हमारी रक्षा क्षमता और अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ने की भावना भी उतनी ही सशक्त बनी रहे.:

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान के मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे राष्ट्र में वह फाइटिंग स्पिरिट भी जिंदा रहे.

यह भी पढ़ें: 'खुदा ने मुझे रखवाला बनाया, किसी पद की चाहत नहीं...', पाकिस्तान में तख्तापलट की अटकलों के बीच बोले आर्मी चीफ आसिम मुनीर

Advertisement

आसिम मुनीर ने क्या कहा था?

पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे. फ्लोरिडा में पाकिस्तानी मूल के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत-पाक रिश्तों की तुलना करते हुए एक अजब उदाहरण दिया था. मुनीर ने कहा कि भारत को हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज मान लीजिए, जबकि पाकिस्तान बजरी से भरा डंप ट्रक है. अब सोचिए, अगर यह ट्रक मर्सिडीज से भिड़े तो असल नुकसान किसका होगा.

मुनीर का यह बयान भले ही सीमित लोगों के बीच दिया गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसे खुले मंच पर दोहरा दिया. नकवी ने बताया था कि भारत के साथ तनाव बढ़ने पर सऊदी अरब ने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी. जब सऊदी का डेलिगेशन पाकिस्तान आया, तो आसिम मुनीर ने यही बात कही थी कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान बजरी से भरा ट्रक, और टक्कर की स्थिति में नुकसान किसे होगा यह समझना मुश्किल नहीं है.

---- समाप्त ----