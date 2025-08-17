scorecardresearch
 

Feedback

'खुदा ने मुझे रखवाला बनाया, किसी पद की चाहत नहीं...', पाकिस्तान में तख्तापलट की अटकलों के बीच बोले आर्मी चीफ आसिम मुनीर

पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में नेतृत्व परिवर्तन के ऐसे दावे नागरिक या सैन्य एजेंसियों की ओर से नहीं किए गए हैं, बल्कि उन लोगों की तरफ से किए गए हैं जो देश में राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं.

Advertisement
X
आसिम मुनीर ने तख्तापलट की अफवाहों को किया खारिज (File Photo)
आसिम मुनीर ने तख्तापलट की अफवाहों को किया खारिज (File Photo)

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और अब वह पाकिस्तानी आवाम को बरगलाने में लगे हैं. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से बुरी तरह पिटने के बाद भी शहबाज शरीफ ने मुनीर को प्रमोशन देते हुए फील्ड मार्शल बना दिया था. लेकिन आसिम मुनीर का कहना है कि खुदा ने उन्हें रखवाला बनाया है और वह किसी भी पद की चाहत नहीं रखते. 

'शहादत मेरी सबसे बड़ी इच्छा'

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि देश के राजनीतिक माहौल में उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और वह सिर्फ खुद को देश का सेवक मानते हैं.  'जंग मीडिया ग्रुप' के कॉलमिस्ट सुहैल वराइच ने शनिवार को प्रकाशित एक आर्टिकल में दावा किया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका की अपनी यात्रा के बाद बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में एक बैठक के दौरान उनसे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर बात की थी.

सम्बंधित ख़बरें

Asim Munir
खुद को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवॉर्ड देकर घिर गए आसिम मुनीर! 
protest against asim munir
PoK में आसिम मुनीर के खिलाफ क्यों हुआ प्रदर्शन? देखें ब्लैक एंड व्हाइट 
Ram Madhav
'भारत को कोई डरा नहीं सकता...' आसिम मुनीर की परमाणु हमले की धमकी पर बोले RSS नेता राम माधव 
Narendra modi
लाल किले से सिंधु जल समझौते पर क्या बोले PM Modi? 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को दिया संदेश (Photo: PTI)
ना सिंधु का पानी मिलेगा, ना मुनीर की धमकी चलेगी... लाल किले से PM मोदी का PAK को सख्त संदेश 

ये भी पढ़ें: अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने यूं ही नहीं कहा आसिम मुनीर को ओसामा बिन लादेन

कॉलमिस्ट ने कहा कि मुनीर ने ब्रुसेल्स में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा था, 'खुदा ने मुझे देश का रखवाला बनाया है. मैं इसके अलावा किसी अन्य पद की इच्छा नहीं रखता.' पाकिस्तान स्थित अखबार के मुताबिक मुनीर ने कहा, 'मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी इच्छा शहादत है.'

Advertisement

तख्तापलट को बताया अफवाह

पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब लगातार ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना मुल्क में तख्तापलट कर सकती है, मुनीर ने ऐसी अटकलों को साफ तौर पर खारिज कर दिया.

कॉलमिस्ट सुहैल के शनिवार के कॉलम में लिखा गया है, 'बातचीत राजनीति से शुरू हुई और खास तौर पर उन अफवाहों पर कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है. जनरल आसिम मुनीर ने ब्रुसेल्स बैठक में और मेरे साथ दो घंटे की बैठक में साफ तौर पर कहा कि बदलाव की अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं.'

भारत को दी गीदड़भभकी

आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में नेतृत्व परिवर्तन के ऐसे दावे नागरिक या सैन्य एजेंसियों की ओर से नहीं किए गए हैं, बल्कि उन लोगों की तरफ से किए गए हैं जो देश में राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं.

पाकिस्तान स्थित 'डॉन' अखबार ने जंग मीडिया कॉलम का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारत को 'प्रॉक्सी' के इस्तेमाल से पाकिस्तान की शांति को अस्थिर करने के खिलाफ 'चेतावनी' दी थी, और अफगानिस्तान को 'तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने' के खिलाफ भी चेतावनी दी थी, अन्यथा उसे जवाब दिया जाएगा.

Advertisement

पाकिस्तान को अमीर बनाने के सपने

कॉलमिस्ट ने कहा, 'उन्होंने कहा कि हमने वर्षों से अफगानों के लिए रहम और भलाई दिखाई है, लेकिन उन्हें चुकाने के बजाय, भारत के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है.' सुहैल ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को बदलने के मकसद से एक महत्वाकांक्षी रोडमैप भी पेश किया है, जिसमें माइनिंग सेक्टर में देश की क्षमता का सही तरह से इस्तेमाल न किए जाने की ओर इशारा किया गया है.

ये भी पढ़ें: 'जुबान पर लगाम लगाए PAK...', भारत ने मुनीर-शहबाज की धमकियों का दिया करारा जवाब

आसिम मुनीर ने डेली जंग को दिए इंटरव्यू में कहा, 'पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है; इस खजाने से पाकिस्तान का कर्ज़ भी कम होगा और पाकिस्तान जल्द ही सबसे समृद्ध समाजों में गिना जाएगा.' मुनीर ने रेको दिक माइनिंग प्रोजेक्ट की ओर विशेष रूप से इशारा करते हुए भविष्यवाणी की कि अगले साल से, देश इस प्रोजेक्ट से सालाना कम से कम दो अरब डॉलर का मुनाफा कमाएगा, और यह आंकड़ा साल-दर-साल बढ़ता ही जाएगा.

चीन-अमेरिका से रिश्तों पर भी बात

मुनीर के हवाले से कहा गया कि उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने में विश्वास जताया है. डेली जंग के कॉलमिस्ट ने मुनीर के हवाले से कहा कि हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त की बलि नहीं चढ़ाएंगे.' हाल के दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान नजर आए हैं और उन्होंने शहबाज सरकार के साथ एक ऑयल डील का ऐलान भी किया है. ऐसे में पाकिस्तान को पुराने दोस्त चीन की चिताएं बढ़ गई हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement