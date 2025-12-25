scorecardresearch
 
रेलवे ने रद्द कर दीं ये ट्रेनें, सियालदह-राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट

कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है. राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट हो रही रही हैं.रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली कौन सी ट्रेनें लेट हैं.

Trains Running Late Due to Fog North india (Photo- ITG)
पिछले कई दिनों से कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है. रात के समय अलग-अलग इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने से दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी कई घंटे की देरी से चल रही हैं. वहीं रेलवे ने आज (गुरुवार) गाड़ी संख्या 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 12505 कामाख्या -आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कैंसिल कर दी है.

आज, 25 दिसंबर को भी राजधानी सहित दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. एक तरफ जहां ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने से लोग परेशान हैं तो वहीं ठंड में स्टेशन पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करना भी यात्रियों के लिए मुश्किल हो रहा है. आइए जानते हैं कि दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का आज क्या हाल है.

Trains Running Late Today> देर से चल रही हैं ये ट्रेनें

  • > गाड़ी संख्या 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 20502 अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस 8 घंटे लेट
  • > गाड़ी संख्या 12302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 4 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 19313 इंदौर पटना एक्सप्रेस 3 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 15657 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 4 घंटे लेट
  • > गाड़ी संख्या 12311 हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस 7 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 6 घंटा लेट 
  • > गाड़ी संख्या 22362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 8 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 22450 गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 5:30 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 15590 मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस 2 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 12333 विभूति एक्सप्रेस 10 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 03680 कोयंबतूर धनबाद स्पेशल एक्सप्रेस 15 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 12815 नंदनकानन एक्सप्रेस 8:30 घंटे लेट
  • > गाड़ी संख्या 19483 अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट
  • > गाड़ी संख्या 22318 जम्मू तवी सियालदह हमसफर एक्सप्रेस 2 घंटे लेट
  • > गाड़ी संख्या 12304 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 5 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 12988 अजमेर सियालदह एक्सप्रेस 4:30 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 12330 आनंद विहार सियालदह वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति 4 घंटे लेट 
  • >  गाड़ी संख्या 18523 विशाखापट्टनम बनारस एक्सप्रेस 3 घंटे लेट 
  • > गाड़ी संख्या 13005 हावड़ा अमृतसर मेल 3 घंटे लेट
  • > गाड़ी 22554 मुंबई रक्सौल अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 घंटे लेट
