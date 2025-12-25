रेलवे ने रद्द कर दीं ये ट्रेनें, सियालदह-राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट
कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है. राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट हो रही रही हैं.रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली कौन सी ट्रेनें लेट हैं.
पिछले कई दिनों से कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है. रात के समय अलग-अलग इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने से दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी कई घंटे की देरी से चल रही हैं. वहीं रेलवे ने आज (गुरुवार) गाड़ी संख्या 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 12505 कामाख्या -आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कैंसिल कर दी है.
आज, 25 दिसंबर को भी राजधानी सहित दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. एक तरफ जहां ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने से लोग परेशान हैं तो वहीं ठंड में स्टेशन पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करना भी यात्रियों के लिए मुश्किल हो रहा है. आइए जानते हैं कि दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का आज क्या हाल है.
Trains Running Late Today> देर से चल रही हैं ये ट्रेनें