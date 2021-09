VIDEO: राजीव गांधी का पायलट सफर... सोनिया गांधी की चिंता, राहुल ने याद किए पुराने दिन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में विस्तार से बात करते हैं. उनके काम करने के स्टाइल से लेकर उनका पायलट वाला अनुभव, राहुल हर पहलू पर बात करना पसंद करते हैं. अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर राहुल का एक वीडियो शेयर किया गया है. उस वीडियो में राहुल अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं. वे अपने पिता संग प्लेन में बिताए अनुभव को साझा कर रहे हैं.

राहुल गांधी को आता प्लेन उड़ाना?

राहुल बता रहे हैं कि उनके पिता तो एक पायलट रहे ही हैं, वे खुद भी प्लेन उड़ाना जानते हैं. उनके मुताबिक बचपन में जब भी उन्हें अपने पिता के साथ प्लेन में जाने का मौका मिलता था, वे हमेशा कॉकपिट में बैठा करते थे. वहां पर राजीव गांधी हमेशा उनसे सवाल पूछा करते थे कि प्लेन में कौन-कौन से उपकरण हैं, किस उपकरण से क्या काम होता है. राहुल की माने तो वो बातचीत उनके लिए हमेशा खास रही है.

Shri @RahulGandhi fondly remembers the common passion he shared with his father & former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi- the joy of flight.



