'राहुल गांधी ने मेरा फोन नंबर दिखाया, अब दिक्कत...', प्रयागराज के शख्स का दावा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में धांधली के नए आरोप लगाए. राहुल गांधी ने इस दौरान महाराष्ट्र का एक डॉक्यूमेंट दिखाया, जिस पर म.क्र. लिखा था. इसके बाद 10 अंकों का एक नंबर लिखा था.

यह नंबर दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा निवासी अंजनी मिश्रा के फोन पर कॉल्स आनी लगीं. अंजनी मिश्रा ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई रिपोर्ट को फर्जी बताया है. आजतक से बात करते हुए अंजनी मिश्रा ने कहा कि मैं मेजा का रहने वाला हूं.

उन्होंने कहा कि मुझे अचानक बहुत से फोन कॉल आने लगे. एक कॉल करने वाले ने मुझे बताया कि आपका नंबर वायरल है, फर्जी वोटर वाले में. अंजनी मिश्रा ने आगे कहा कि कि इसके बाद उस व्यक्ति ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. देखा तो मेरा नंबर था. उन्होंने कहा कि इसके बाद राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो हमारा नंबर शो हो रहा था.

अंजनी मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी गलत तरीके से हमारा नंबर शो किए, अब हमको दिक्कत हो रही है. उन्होंने कहा कि यह नंबर 15 साल से मेरे पास है और मेरा प्राइमरी नंबर है. हम प्रयागराज में ही रहते हैं. अंजनी मिश्रा ने कहा कि कभी एक-दो दिन के लिए गए होंगे, लेकिन हमारा आना-जाना महाराष्ट्र में नहीं है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि हम वहां (महाराष्ट्र) न आते-जाते हैं, ना ही कुछ है और वहां का वोटर आईडी दिखाकर फर्जी तरीके से पूरी रिपोर्ट पेश की गई है. अंजनी मिश्रा ने दावा किया कि हमारा वोटर आईडी प्रयागराज का है. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का आरोप लगाया था.

उन्होंने यह भी कहा था कि जैसे आलंद में मतदाताओं के नाम हटाए गए, वैसे ही महाराष्ट्र के राजुरा विधानसभा क्षेत्र में 6850 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए. इसी प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का एक डॉक्यूमेंट दिखाया. लोकसभा में विपक्ष के नेता की ओर से दिखाए गए इसी डॉक्यूमेंट पर एक जगह म.क्र. के आगे 10 अंकों का एक नंबर लिखा था.

