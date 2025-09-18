'देश के युवा, स्टूडेंट और Gen-Z करेंगे लोकतंत्र की रक्षा', राहुल गांधी बोले- मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं, स्टूडेंट्स और Gen-Z से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की Gen-Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं.



देश के Yuva

देश के Students

देश की Gen Z

संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे।



मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं।



जय हिंद! pic.twitter.com/cLK6Tv6RpS — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2025

बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (EC) पर आरोप लगाया कि उसने कर्नाटक में कथित वोट डिलीशन (वोटर लिस्ट से नाम हटाने) की जांच को रोक दिया है. कांग्रेस का कहना है कि CID बार-बार जरूरी डेटा मांग रही है, लेकिन आयोग उसे साझा नहीं कर रहा. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया को बहाने करार दिया और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार 'वोट चोरों' को बचा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए जा रहे हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि हमारे आलंद उम्मीदवार ने जब धोखाधड़ी पकड़ी, तो स्थानीय चुनाव अधिकारी ने FIR दर्ज की. लेकिन CID की जांच को CEC ने रोक दिया. 18 महीने में CID ने 18 पत्र लिखे, फिर भी सबूत नहीं दिए गए. IP एड्रेस, डिवाइस पोर्ट और OTP जैसी जानकारियां रोक दी गईं.



उधर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी EC पर निशाना साधते हुए कहा कि आलंद विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश हुई. हमारे उम्मीदवार की शिकायत पर स्थानीय EC अधिकारी ने FIR दर्ज की. जब आयोग ने खुद माना कि गड़बड़ी हुई और FIR भी दर्ज की, तो जांच रोकी क्यों जा रही है?

