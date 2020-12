जब राहुल गांधी बोले- किस देश की बात कर रहे हो, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर कृषि कानून का मसला उठाया. इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और मोदी सरकार पर जमकर बरसे. राहुल से इसी दौरान जब लोकतंत्र को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि आप किस देश की बात कर रहे हैं, इंडिया में कोई लोकतंत्र नहीं है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, जो है वो सिर्फ आपकी सोच में है, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है.

तुरंत वापस लिए जाएं कृषि कानून: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है, देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है. मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं, जबतक कानून वापस नहीं होगा तबतक कोई वापस नहीं जाएगा.

