राहुल गांधी ने की कोलंबिया में भारतीय कंपनियों के काम की तारीफ, कहा- देखकर हो रहा गर्व

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया के दौरे पर हैं. कोलंबिया में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत में लोकतंत्र को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर वह केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आलोचकों के निशाने पर आ गए थे.
राहुल गांधी ने अब भारतीय कंपनियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है. राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे बाजाज पल्सर खड़ी दिख रही है. उन्होंने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है.
राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में तंज भी किया. उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से जीत सकती हैं, भाई-भतीजावाद से नहीं. यह इस बात को दर्शाता है. लोकसभा में विपक्ष के नेता और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में भारतीय कंपनियों के काम की तारीफ भी की है.
Proud to see Bajaj, Hero & TVS do so well in Colombia.
Shows Indian companies can win with innovation, not cronyism.
Great job 👍 pic.twitter.com/174HNbF58X— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2025
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं. उन्होंने लोकतंत्र में अलग-अलग विचारों को जगह देने को जरूरी बताया था. राहुल ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है.
राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार
कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया है. केंद्र सरकार में कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि विदेशों में देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना उनकी आदत बन गई है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश की जनता इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी. वहीं, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को कलंक तक बता दिया था.