'विदेश में भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें भी...', राहुल गांधी पर BJP का पलटवार

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयानों को लेकर कहा कि अच्छा होता अगर उन्होंने भारत के लोगों को विजयादशमी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी होतीं, लेकिन वे भारत पर हमला कर रहे हैं, वे देश में भी ऐसा ही करते हैं और विदेश में भी.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कोलंबिया में बयान दिया है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है. बीजेपी नेता ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश के विकास, भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा आजादी से गाली देता है, तो वह राहुल गांधी हैं, इसलिए उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है. वे भारत और विदेश में निराधार बातें करते हैं. अगर आप (राहुल गांधी) विदेश में भारत का अपमान करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपको देश में जो सीटें मिली हैं, वो भी नहीं मिलेंगी. हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं.

बीजेपी ने लगाया विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप

वहीं, बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया है.उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ने लंदन में लोकतंत्र को बदनाम किया, फिर अमेरिका में भारतीय संस्थानों का मज़ाक उड़ाया और अब कोलंबिया में भी भारत का अपमान किया है. गौरव भाटिया ने तंज कसा कि सत्ता खो दी, लेकिन देशभक्ति मत खोइए, बीजेपी की आलोचना करना आपका अधिकार है, लेकिन मातृभूमि को सस्ती राजनीति के लिए बदनाम मत करिए.

क्या कहा राहुल गांधी ने?

कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं. लोकतंत्र में अलग-अलग विचारों को जगह देनी चाहिए. साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने नकदी से छुटकारा पाने के इरादे से नोटबंदी की, लेकिन ये कारगर नहीं हुआ. नीतिगत रूप से यह एक बड़ी विफलता थी. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को जबरन औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलना समस्याग्रस्त तरीका है. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अस्तित्व का एक कारण है, अगर आप इसे हटाने के लिए कठोर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं.

