'भारत का Gen-Z क्रिएटिविटी से भरा हुआ है', यंग लीडर्स डायलॉग में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत की Gen-Z यानी युवा पीढ़ी क्रिएटिविटी से भरी हुई है और अपने नए विचारों, ऊर्जा और उद्देश्य के साथ देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है. यह बात प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही, जिसमें उन्होंने देश और विदेश से आए युवाओं से संवाद किया.

और पढ़ें

पीएम मोदी ने कहा कि यह पहल बहुत कम समय में एक ऐसा मजबूत मंच बन गई है, जहां युवा देश की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. उनके जीवन और विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं. इसी प्रेरणा से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत की गई.

'10 साल पहले शुरू किए गए सुधार पर अब रिफॉर्म एक्सप्रेस'



पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कई योजनाएं शुरू कीं, जिसके बाद देश में स्टार्टअप क्रांति ने तेजी पकड़ी. उन्होंने कहा कि नए विचार, ऊर्जा और स्पष्ट लक्ष्य के साथ युवा शक्ति आज राष्ट्र निर्माण की अगुवाई कर रही है.

Advertisement

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी पर आधारित ऑरेंज इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि पिछले दस साल में शुरू किए गए सुधार अब रिफॉर्म एक्सप्रेस का रूप ले चुके हैं और इन सुधारों के केंद्र में युवा शक्ति है.

कार्यक्रम में 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने लिया हिस्सा

उन्होंने बताया कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य युवाओं और देश के नेतृत्व के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है. यह कार्यक्रम 9 से 12 जनवरी तक चला, जिसमें देशभर के अलग-अलग स्तरों पर 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे यंग लीडर्स का चयन तीन चरणों की सख्त और योग्यता आधारित प्रक्रिया से किया गया, जिसमें डिजिटल क्विज, निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तर पर विजन प्रेजेंटेशन शामिल थे.

---- समाप्त ----