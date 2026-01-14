PoK में लश्कर डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ का घर आग लगने से हुआ राख, पत्नी-बेटी की जिंदा जलकर मौत

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में 16 दिसंबर को लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ के घर में रहस्यमय परिस्थितियों में भीषण आग लग गई. इस हादसे में रिजवान हनीफ की पत्नी और बेटी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है. अभी तक आग लगने के कारणों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

और पढ़ें

रिजवान हनीफ एक कुख्यात आतंकी कमांडर है, जिसने पहलगाम हमले के दोषी हबीब ताहिर उर्फ हमज़ा अफ़ग़ानी को लश्कर में भर्ती कराया था.

वह आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (PAFF) के जॉइंट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है.

आतंकी नेटवर्क का बड़ा चेहरा है रिजवान हनीफ

रिजवान हनीफ लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेतृत्व में शामिल है और भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करने में अहम भूमिका निभाता रहा है. उसने पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य आरोपी हमज़ा अफ़ग़ानी को लश्कर में शामिल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी. इसके अलावा, वह PAFF जैसे नए आतंकी गुटों के बीच तालमेल बैठाने का काम भी देखता है. ऐसे में उसके घर पर हुआ यह हमला या हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है.

यह भी पढ़ें: 'जिस इलाके का आपने जिक्र किया, वो चीन का है...', PoK की शक्सगाम वैली पर बीजिंग ने फिर की बदमाशी!

Advertisement

पत्नी और बेटी की मौत से मचा हड़कंप

हादसे के वक्त आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद हनीफ की पत्नी और बेटी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. दोनों आग की लपटों में जिंदा जल गईं.

---- समाप्त ----