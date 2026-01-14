scorecardresearch
 
PoK में लश्कर डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ का घर आग लगने से हुआ राख, पत्नी-बेटी की जिंदा जलकर मौत

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ के घर में भीषण आग लगने से उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है. हादसे के पीछे की वजह अभी तक नहीं पता चली है.

पिछले साल दिसंबर में हुई थी आग लगने की घटना (Representative Image/File)
पिछले साल दिसंबर में हुई थी आग लगने की घटना (Representative Image/File)

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में 16 दिसंबर को लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ के घर में रहस्यमय परिस्थितियों में भीषण आग लग गई. इस हादसे में रिजवान हनीफ की पत्नी और बेटी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है. अभी तक आग लगने के कारणों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. 

रिजवान हनीफ एक कुख्यात आतंकी कमांडर है, जिसने पहलगाम हमले के दोषी हबीब ताहिर उर्फ हमज़ा अफ़ग़ानी को लश्कर में भर्ती कराया था. 

वह आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (PAFF) के जॉइंट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. 

आतंकी नेटवर्क का बड़ा चेहरा है रिजवान हनीफ

रिजवान हनीफ लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेतृत्व में शामिल है और भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करने में अहम भूमिका निभाता रहा है. उसने पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य आरोपी हमज़ा अफ़ग़ानी को लश्कर में शामिल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी. इसके अलावा, वह PAFF जैसे नए आतंकी गुटों के बीच तालमेल बैठाने का काम भी देखता है. ऐसे में उसके घर पर हुआ यह हमला या हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है.

यह भी पढ़ें: 'जिस इलाके का आपने जिक्र किया, वो चीन का है...', PoK की शक्सगाम वैली पर बीजिंग ने फिर की बदमाशी!

पत्नी और बेटी की मौत से मचा हड़कंप

हादसे के वक्त आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद हनीफ की पत्नी और बेटी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. दोनों आग की लपटों में जिंदा जल गईं. 

