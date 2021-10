राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- बापू के सिद्धांत ताकत देते हैं

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है. इस मौके पर शनिवार को दिल्ली स्थित राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी. गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू के सिद्धांत लाखों लोगों को तातक देते हैं. उन्हें मैं नमन करता हूं

पीएम ने ट्वीट करके लिखा- ''राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म-जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि. पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा.'' वहीं, पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर शत-शत नमन किया.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi pays floral tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat on #GandhiJayanti pic.twitter.com/GE63jP2Nhe

पीएम मोदी आज कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे. शनिवार सुबह 11 बजे पीएम मोदी ग्राम पंचायतों और जल समितियों से भी संवाद करेंगे. वहीं, गांधी जयंती पर पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी राजघाट पर बापू के श्रद्धांजलि दी.

Congress interim president Sonia Gandhi pays floral tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat #GandhiJayanti pic.twitter.com/S6hSTzPwHP

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal along with Deputy CM Manish Sisodia pays tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat #GandhiJayanti pic.twitter.com/Opduv4y59d