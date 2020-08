पीएम मोदी ने दी खेल दिवस की बधाई, मेजर ध्यानचंद को किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह दिन विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर उस खिलाड़ी की उपलब्धियों के सेलिब्रेशन का दिन है, जिसने देश को गौरवान्वित किया. उन्होंने कहा है कि उनका दृढ़ संकल्प और तपस्या गजब की है.

पीएम मोदी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा है कि हॉकी स्टिक के साथ उनका जादू कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा है कि यह हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की सफलता के लिए उनके परिवार, कोच और सपोर्ट स्टाफ की भी सराहना करने का दिन है.

Government of India is making numerous efforts to popularise sports and support sporting talent in India. At the same time, I urge everyone to make sports and fitness exercises a part of their daily routine. There are many benefits of doing so. May everyone be happy and healthy!