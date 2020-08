जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा, पीएम मोदी बोले- जानकर दुख हुआ

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य और बीमारियों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. शिंजो आबे के स्वास्थ्य की जानकारी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है. पीएम मोदी ने कहा कि प्रिय दोस्त शिंजो आबे के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर दुख हुआ.

Pained to hear about your ill health, my dear friend @AbeShinzo. In recent years, with your wise leadership and personal commitment, the India-Japan partnership has become deeper and stronger than ever before. I wish and pray for your speedy recovery. pic.twitter.com/JjziLay2gD