मेलोनी, पुतिन और नेतन्याहू... पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर आईं विदेश से बधाइयां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित तमाम विश्व नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं हैं. वैश्विक नेताओं के ये संदेश दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव और रणनीतिक साझेदारियों की मजबूती को दिखाता है.

जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं. (Photo: X/ @GiorgiaMeloni)
जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं. (Photo: X/ @GiorgiaMeloni)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर देश-विदेश से नेता और प्रमुख हस्तियों उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. विशेष रूप से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की शुभकामनाओं ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को रेखांकित किया है. इन बधाइयों में न केवल व्यक्तिगत स्नेह व्यक्त हुआ, बल्कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई.

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा कर लिखा, 'भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपकी ताकत, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता एक प्रेरणा स्रोत है. मित्रता और सम्मान के साथ, मैं आपको स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं ताकि आप भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाते रहें और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकें.'

मेलोनी ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी साझा की, जिसमें दोनों हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. यह संदेश 'मेलोदी' (मेलोनी-मोदी) की मशहूर दोस्ती को एक बार फिर याद दिलाता है.

पुतिन ने दी शुभकामनाएं

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर एक विशेष संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है.

पुतिन ने कहा, 'प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 75वें जन्मदिन पर मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं स्वीकार करें. आप हमारे देशों के बीच विशेष विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी रूस-भारत सहयोग को विकसित करने में महान व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं. ये बधाई भारत-रूस संबंधों की गहराई को दर्शाती है जो एनर्जी, डिफेंस और व्यापार जैसे क्षेत्रों में मजबूत बने हुए हैं.

'मेरे सबसे अच्छे दोस्त मोदी'

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, जिसमें उन्होंने मोदी को 'मेरा अच्छा दोस्त नरेंद्र' कहकर संबोधित किया है.

नेतन्याहू ने कहा, 'मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आपने अपने जीवन में भारत के लिए इतना कुछ हासिल किया है, और हमने मिलकर भारत-इजरायल के बीच दोस्ती को बहुत आगे बढ़ाया है. मैं जल्द ही आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि हम अपनी साझेदारी और दोस्ती को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे दोस्त.'

इजरायली पीएम का ये वीडियो संदेश भारत और इजरायल के बीच डिफेंस, तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में गहरे सहयोग को रेखांकित करता है.

ट्रंप ने दी पीएम को शुभकामनाएं

वहीं, मेलोनी-पुतिन और नेतन्याहू के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक जैसे अन्य दिग्गज नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. ट्रंप ने फोन कॉल के जरिए मोदी को बधाई दी और रूस-यूक्रेन युद्ध रोक में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

