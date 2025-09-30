ट्रंप के गाजा प्लान को मिला पीएम मोदी का साथ, बोले- ये वेस्ट एशिया में शांति का रास्ता तय करेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है, जिस पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू भी सहमत हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इस प्लान की सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह प्लान फिलिस्तीनी और इज़रायली लोगों के साथ-साथ व्यापक वेस्ट एशियाई इलाके के लिए लंबे और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का रास्ता खोलने वाला है.

ट्रंप के प्लान का किया स्वागत

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यापक प्लान के ऐलान का स्वागत करते हैं. यह प्लान फिलिस्तीनी और इज़रायली लोगों के साथ-साथ व्यापक वेस्ट एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक मार्ग प्रदान करता है. हमें आशा है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को खत्म करने के साथ-साथ शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे.

व्हाइट हाउस ने सोमवार को 20 सूत्री दस्तावेज जारी किया, जिसमें तत्काल युद्ध विराम, हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों की इजरायल की तरफ से बंधक बनाए गए फिलिस्तीनी कैदियों के साथ अदला-बदली, गाजा से इजरायल की चरणबद्ध वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व में एक संक्रमणकालीन सरकार की मांग की गई है.

हमास को ट्रंप की चेतावनी

यह प्रस्ताव ओवल ऑफिस में ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक के बाद जारी किया गया. इस साल जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इजरायली नेता का व्हाइट हाउस का यह चौथा दौरा था. व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वे एक मायावी समझौते के बहुत करीब हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास इस प्लान को अस्वीकार करता है तो इजरायल को कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी का पूरा समर्थन हासिल होगा.

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की इजरायल के दोस्त के तौर पर तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिकी नेता की प्लान के कुछ पहलुओं से दूरी भी बनाई, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी अथॉरिटी में मांगे जा रहे सुधार और फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाएं शामिल हैं.

फिलिस्तीन साथ चलने को तैयार

समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए की रिपोर्ट के मुताबिक, हमास ने कहा कि उसे अभी तक ट्रंप का प्रस्ताव नहीं मिला है, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने राष्ट्रपति के प्रयासों का स्वागत किया है और एक व्यापक समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका और भागीदारों के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

पिछले हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में, अमेरिका ने गाज़ा में लगभग दो साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 20-सूत्रीय मध्य पूर्व शांति योजना पेश की. इसमें सभी बंधकों, जीवित और मृत, की वापसी, क़तर पर आगे से इज़राइली हमले न करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए इज़रायल और फ़िलिस्तीनियों के बीच एक नए संवाद का आह्वान किया गया.

ट्रंप के प्लान पर कई देशों की प्रतिक्रिया

एक संयुक्त बयान में सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने ट्रंप के नेतृत्व और ईमानदार प्रयासों की प्रशंसा की है. साथ ही संघर्ष को समाप्त करने, गाजा के पुनर्निर्माण और वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे को रोकने के लिए इस प्लान का स्वागत किया है.

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस प्लान को युद्ध खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने का एक अहम अवसर कहा, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जिससे दुश्मनी की स्थायी समाप्ति, सभी बंधकों की तत्काल रिहाई और पूर्ण और सुरक्षित मानवीय पहुंच संभव हो सकेगी.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रस्ताव का स्वागत किया. ट्रंप के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि इस्लामाबाद टू-स्टेट समाधान का समर्थन करेगा. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे पक्का भरोसा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बेहद अहम और तत्काल समझौते को वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

