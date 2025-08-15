scorecardresearch
 

'संविधान के लिए बलिदान देने वाले पहले महापुरुष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी...' लालकिले की प्रचीर से बोले PM मोदी

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और देशवासियों को आज़ादी के इस महापर्व की शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आज़ादी के अमर सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए विशेष रूप से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख किया.

लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए पीएम मोदी (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और उन्हें 'संविधान के लिए बलिदान देने वाले पहले महापुरुष' बताया.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, "आज मैं लाल किले से देश का मार्गदर्शन करने वाले, संविधान के निर्माताओं को आदर पूर्वक नमन करता हूं. आज हम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे."

उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर 'एक देश, एक संविधान' के सपने को साकार किया, तो यह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि थी. इस कदम से मुखर्जी के बलिदान का सम्मान हुआ, जिन्होंने पूरे भारत को एक संविधान के तहत लाने के लिए संघर्ष किया था.

लाल किले पर मौजूद अतिथियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां कई विशेष लोग मौजूद हैं, जिनमें गांव के प्रतिनिधि, 'लखपति दीदी' और 'लोन दीदी' जैसे कार्यक्रमों से जुड़ी महिलाएं और खेल जगत के लोग शामिल हैं. उन्होंने इन सभी को 'लघु भारत' का दर्शन बताया और स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व पर सभी देशवासियों का अभिनंदन किया.

'ऑपरेशन सिंदूर' को किया सलाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 'ऑपरेशन सिंदूर' के बहादुर जवानों को सलाम किया. उन्होंने कहा कि आज 15 अगस्त का यह दिन इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्हें इस ऑपरेशन के वीर सैनिकों को सम्मान देने का मौका मिला है.

पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले को याद करते हुए कहा कि किस तरह आतंकवादियों ने सीमा पार से आकर लोगों का कत्लेआम किया. उन्होंने बताया कि आतंकियों ने धर्म पूछ-पूछकर लोगों को मारा, पत्नी के सामने पति को और बच्चों के सामने पिता को मौत के घाट उतार दिया. इस घटना से पूरा देश गुस्से में था.

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' इसी गुस्से की अभिव्यक्ति है. उन्होंने पाकिस्तान में हुई तबाही का जिक्र करते हुए कहा कि इसके रोज नए खुलासे हो रहे हैं. दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहे भारत ने अब यह तय कर लिया है कि आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों को अलग नहीं माना जाएगा. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि वे सब मानवता के समान दुश्मन हैं.

---- समाप्त ----
