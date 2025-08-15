भगवा पगड़ी, भगवा सदरी... 79वें स्वतंत्रता दिवस पर इस लुक में नजर आए पीएम मोदी

देश 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है. कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे. इससे पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए. इस बार प्रधानमंत्री मोदी भगवा पगड़ी और भगवा सदरी में देश को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री के रूप में यह मोदी का लाल किले से 12वां संबोधन होगा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी की पगड़ी खासतौर से चर्चा में रहती है. इससे पहले भी कई मौकों पर वह भगवा पगड़ी पहन चुके हैं. लेकिन यह पहली बार है पीएम की जैकेट और पगड़ी दोनों का रंग भगवा है.

ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे

राजघाट से लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड का निरीक्षण किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. आज ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल की कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर खास जोर देंगे.

सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड

लाल किले की प्राचीर से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है- 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने 98 मिनट तक भाषण दिया था. स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है.

दिल्ली में कड़ी सुरक्षा

यहां 11,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं. ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं और कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है. मौसम विभाग ने राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. इस बार स्वतंत्रता दिवस का थीम ‘नया भारत’ रखा गया है.

