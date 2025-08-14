11 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात, 85 गांव के सरपंच स्पेशल गेस्ट... स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कल पीएम मोदी का ऐतिहासिक संबोधन

देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. 15 अगस्त शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम लाल किले पर आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरा के अनुसार तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपना 12वां लगातार स्वतंत्रता दिवस संबोधन देंगे. हाल ही में उन्होंने लगातार कार्यकाल में इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है और अब लाल किले से लगातार भाषण देने के मामले में जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर होंगे.

पीएम मोदी के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और उनकी सरकार के विस्तारित कल्याण मॉडल पर जोर रहने की उम्मीद है. पिछले साल 98 मिनट के संबोधन में मोदी ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर जोर दिया था, 75,000 नए मेडिकल सीटें जोड़ने का ऐलान किया था और महिलाओं के खिलाफ अपराध, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया था.

85 गावों के सरपंच बनेंगे स्पेशल गेस्ट

इस बार समारोह में देशभर से चुने गए 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 गांवों के सरपंचों को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है. इन सरपंचों को ग्रामीण भारत में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, महिला सशक्तिकरण और सतत शासन में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है. सभी चयनित पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ओडीएफ प्लस और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल गांव घोषित किया गया है.

इनमें बिहार के समस्तीपुर की मोतिपुर ग्राम पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी, राजस्थान के भरतपुर की रारह ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह, गुजरात के सुल्तानपुर के सरपंच शशिकांत भूपेंद्रभाई पटेल और महाराष्ट्र के कोल्हापुर की निगवे डुमाला ग्राम पंचायत की सरपंच दीपाली उत्तम चौगुले जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में कचरे से ऊर्जा उत्पादन, जल प्रबंधन, प्लास्टिक प्रतिबंध, ब्रेल साइनेज वाले सामुदायिक शौचालय और ठोस कचरा पृथक्करण जैसी पहल कर गांवों को मॉडल बनाया है.

चाक-चौबंद सुरक्षा

लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं. स्नाइपर्स को ऊंची इमारतों पर तैनात किया गया है, जबकि छतों से निगरानी टीमें लगातार गतिविधियों पर नजर रखेंगी. एंटी-ड्रोन यूनिट, सीसीटीवी कैमरे, फेस रिकग्निशन सिस्टम, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) और पहली बार अंडर-व्हीकल सर्विलांस सिस्टम (UVSS) जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. पांच पार्किंग स्थलों पर वाहनों के निचले हिस्से की जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह के विस्फोटक, हथियार या संदिग्ध सामग्री का पता लगाया जा सके.

दिल्ली पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय में कई सुरक्षा परतें बनाई गई हैं. विशेष टीमें रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों पर चौबीसों घंटे निगरानी कर रही हैं. संवेदनशील क्षेत्रों, जल शोधन संयंत्रों और यमुना किनारे भी गश्त बढ़ा दी गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर यूनिट्स की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संभावित ऑनलाइन खतरे या अफवाह को तुरंत रोका जा सके.

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

सुबह 7:30 बजे: कार्यक्रम की शुरुआत- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. भारतीय सशस्त्र बल और दिल्ली पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया जाएगा.

सुबह 7:35 बजे: राष्ट्रीय ध्वज फहराना- प्रधानमंत्री मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद लाल किले की प्राचीर पर जाएंगे. फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा की सहायता से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इसी दौरान 1721 फील्ड बैटरी की ओर से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी.

सुबह 7:37 बजे: राष्ट्रीय सलामी और राष्ट्रगान- नेशनल फ्लैग गार्ड द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी. वायुसेना बैंड, जिसमें 11 अग्निवीर वायु संगीतकार शामिल होंगे, राष्ट्रगान प्रस्तुत करेगा.

सुबह 7:40 बजे: पुष्प वर्षा- दो Mi-17 हेलीकॉप्टर उपस्थित जनसमूह पर फूलों की वर्षा करेंगे. एक हेलीकॉप्टर तिरंगा और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज लेकर उड़ान भरेगा.

सुबह 7:45 बजे: प्रधानमंत्री का संबोधन- प्रधानमंत्री मोदी अपना लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देंगे. भाषण में सरकार की प्राथमिकताओं, अब तक की प्रमुख उपलब्धियों और भारत के भविष्य के विज़न पर चर्चा होगी.

सुबह 8:15 बजे: राष्ट्रगान गान- प्रधानमंत्री के भाषण के समापन पर 2,500 एनसीसी कैडेट्स और ‘माय भारत’ स्वयंसेवक राष्ट्रगान गाएंगे.

अतिरिक्त आयोजन- शाम के समय देशभर के 140 से अधिक प्रमुख स्थानों पर सैन्य बैंड प्रस्तुतियां दी जाएंगी. समारोह में ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और थीम प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगी, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत स्थिति का प्रतीक है. कार्यक्रम में लगभग 5,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेता भी मौजूद रहेंगे.

कई रास्तों पर रूट रहेगा डायवर्ट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और वैकल्पिक रूट जारी किए हैं. लाल किला, चांदनी चौक, नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, रिंग रोड के कुछ हिस्सों सहित कई सड़कों पर आम वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. वैकल्पिक मार्गों के रूप में आउटर रिंग रोड, औरोबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, पंत मार्ग, कमल अतातुर्क मार्ग, माता रानी झांसी रोड, विकास मार्ग और वजीराबाद ब्रिज का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पर 14 अगस्त की रात 10 बजे से रोक लगा दी गई है.

हल्की बारिश की संभावनाएं

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का थीम ‘नया भारत’ रखा गया है. जल शक्ति मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय मिलकर हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय गौरव के साथ जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WaSH) लक्ष्यों को जोड़ा जा सके.

