scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सिस्टम में जो आपने झेला, वो कोई और ना झेले... ये आपकी जिम्मेदारी', रोजगार मेले में PM मोदी ने बांटे 61000 नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेला के तहत देश के 45 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 61 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र बांटे. उन्होंने कहा कि भारत की क्रिएटर इकॉनमी और बढ़ते वैश्विक भरोसे की वजह से युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बन रहे हैं. पिछले दशक में भारत की जीडीपी दोगुनी होने के साथ विदेशी निवेश भी पहले के मुकाबले ढाई गुना बढ़ा है.

Advertisement
X
PM मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. (Photo: Screengrab/ANI)
PM मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. (Photo: Screengrab/ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत देशभर के 61 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे. यह 18वां रोजगार मेला है, जो देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया. इन भर्तियों के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में युवाओं को नौकरी दी जा रही है.

'पहले के मुकाबले ढाई गुना बढ़ा विदेशी निवेश'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की क्रिएटर इकॉनमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है और इसी वजह से युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की इकलौती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने एक दशक में अपनी जीडीपी दोगुनी की है. पहले के मुकाबले अब ढाई गुना से ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आ रहा है, और इसका सीधा फायदा युवाओं को रोजगार के रूप में मिल रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Trump
India से 25% टैरिफ हटा सकता है America?
Prime minister Narendra Modi launches NDA's Mission South from Kerala
पीएम मोदी ने केरल से शुरू किया BJP का 'मिशन दक्षिण', देखें फुजरात आजतक
states where bjp has never formed government in india
बंगाल से केरल तक... क्या मोदी की ट्रेन बनेगी सत्ता की क्रेन? देखें
Pm Modi's Kerala visit: inauguration of Amrit Bharat trains and development projects
दक्षिण के दरवाजे पर पीएम मोदी की दस्तक, कदम-कदम बढ़ता 'कमल'
Citing PM Modi's programme, Shashi Tharoor did not attend the Congress high command meeting in Delhi
शशि थरूर कांग्रेस आलाकमान की बैठक में नहीं पहुंचे, केरल में PM मोदी की रैली का दिया हवाला

'अब ये आपकी जिम्मेदारी है...'

प्रधानमंत्री मोदी ने नव-नियुक्त युवाओं से कहा कि पिछले पांच से सात साल में जब भी उन्हें सरकारी दफ्तरों या व्यवस्था से परेशानी हुई हो, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्यकाल में ऐसी दिक्कतें किसी और को न झेलनी पड़ें. उन्होंने कहा कि सरकार का हिस्सा बनकर हर कर्मचारी को अपने स्तर पर छोटे-छोटे सुधार सुनिश्चित करने होंगे.

Advertisement

'यह नियुक्ति पत्र विकसित भारत के लिए संकल्प पत्र है'

संविधान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युवाओं को संविधान के प्रति उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाता है. उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को संविधान ने 'जन गण मन' को राष्ट्रगान और 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र सिर्फ नौकरी का कागज नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण पत्र और विकसित भारत के लिए संकल्प पत्र है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement