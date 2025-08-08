scorecardresearch
 

लगता है राहुल गांधी ने हमेशा विपक्ष में रहने का मन बना लिया है: पीयूष गोयल

बिजनेस टुडे के India@100 समिट में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पर इस तरह के तंज का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि विदेशी आलोचनाओं (दूसरे देशों द्वारा भारत की आलोचना) का समर्थन करके देश की आर्थिक प्रगति को कमजोर नहीं किया जा सकता. 

पीयूष गोयल ने भारत पर ट्रंप के 'डेड इकोनॉमी' वाले तंज को दोहराने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की. (File Photo: PTI)
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के संबंध में 'डेड इकोनॉमी' वाली टिप्पणी का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी की तीखी आलोचना की. बिजनेस टुडे के India@100 समिट में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पर इस तरह के तंज का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी को देश कभी माफ नहीं करेगा. विदेशी आलोचनाओं (दूसरे देशों द्वारा भारत की आलोचना) का समर्थन करके देश की आर्थिक प्रगति को कमजोर नहीं किया जा सकता. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगता है उन्होंने (राहुल गांधी) हमेशा विपक्ष में ही रहने का मन बना लिया है.

केंद्रीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को 'डेड इकोनॉमी' वाला देश बताने पर एक गाने का उदाहरण देते हुए कहा, 'समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो नासमझ हैं'. उन्होंने कहा, 'दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है. पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल ग्रोथ में भारत 16% का योगदान देता है, हमारा शेयर मार्केट, करेंसी, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है. दुनिया आज भारत के 1.4 अरब लोगों के टैलेंट के साथ काम करना चाहती है. भारत का भविष्य उज्ज्वल है.'

राहुल की बयानबाजी शर्मनाक: पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने कहा, 'मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता द्वारा इस तरह की नकारात्मक बयानबाजी करना शर्मनाक है. मैं इसके लिए उनकी निंदा करता हूं और सच कहूं तो देश राहुल गांधी को इस तरह की बेहद अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कभी माफ नहीं करेगा.'

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे नकारात्मक बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. वो LoP होने के बावजूद इस तरह के बयान देते हैं. लगता है कि उन्होंने (राहुल गांधी) हमेशा विपक्ष में ही रहने का मन बना लिया है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ 50% टैरिफ की घोषणा के बाद मौजूदा जियो-पॉलिटिकल ट्रेड पर बात करते हुए, पीयूष गोयल ने इसे डी-ग्लोबलाइजेशन वाली स्थिति मानने से इनकार कर दिया.

इसके बजाय उन्होंने कहा- मैं देख रहा हूं कि देश अपने ट्रेड रूट्स और साझेदारों का नए सिरे से पुनर्गठन कर रहे हैं. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत पर भरोसा जताते हुए कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक ट्रेड करेगा.' ट्रेड बैरियर्स के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत ने इनसे निपटने के लिए पहले ही उपाय कर लिए हैं.

राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान को बताया था सही

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर पर टैरिफ लगाए जाने और देश की अर्थव्यवस्था को 'डेड' बताने पर उठे विवाद के बीच संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, 'इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है, यह पूरी दुनिया जानती है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर. मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तथ्य बताया है. भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे मार डाला.'

