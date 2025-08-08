'भारत पिछले साल के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा', टैरिफ की चुनौती पर बोले पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने राहुल गांधी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन किया था. गोयल ने एक गाने का उदाहरण देते हुए कहा कि 'समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो नासमझ हैं', आज भारत की तरफ दुनिया के देख रही है और हमारे साथ काम करना चाहती है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल ग्रोथ में 16 फीसदी का योगदान भारत का है, हमारा शेयर मार्केट, करेंसी, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है. दुनिया आज भारत के 1.4 अरब लोगों के टैलेंट के साथ काम करना चाहती है. भारत का भविष्य उज्ज्वल है. मैं इस तरह के डेड इकोनॉमी के बयान की निंदा करता हूं.

'भारत को कोई झुकाने वाला नहीं'

BT India@100 समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने कहा कि ये भारत का समय है, पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने पूरे देश का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि भारत झुकने वाला नहीं है, किसी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है. हमारे किसान, उद्यमी, को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत आगे रहने वाला है. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है और दुनिया ने इसका लोहा माना है.

India-US Trade Deal के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने डेयरी-एग्री प्रोडक्ट्स के लिए हमारे मार्केट को खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने अब तक जो व्यापार समझौते किए हैं किसी में भी इन्हें नहीं खोला है और भारत सरकार ने हमेशा अपने किसानों के हितों का ख्याल रखा है, इनके साथ कोई समझौता नहीं किया है.

भारत ने ऐसे कई बदलाव देखे

पीयूष गोयल ने टैरिफ के चलते मची हलचल के बारे में बात करते हुए कहा है कि भारत ने इस तरह के कई बदलाव देखे हैं और भारत का इतिहास हजारों साल का है. इस समय दुनिया ही नहीं बल्कि भारत भी ट्रेड के नई रास्तों पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में आपदा को अवसर में बदलने के कई उदाहरण हैं. केंद्रीय मंत्री ने 1999 में दुनिया की आईटी इंडस्ट्री में आए संकट का जिक्र किया, जिसे Y2K संकट के नाम से जाना जाता है.

उन्होंने कहा कि, '31 दिसंबर 1999 को रात 12 बजे सारे सिस्टम क्रैश हो गए थे और दुनिया में खलबली मची हुई थी, तब देश मे अटल बिहारी बाजपेई की सरकार थी, उन्होंने इसे अवसर के तौर पर देखा, अलग अलग तरीके से आईटी सेक्टर में सरकार दखलंदाजी को खत्म कर उन्हें पूरी छूट दी. आज भारत की आईटी इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर की है और लाखों लोगों को नौकरियां दे रही है. हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा.'

