scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पीएम मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को जबरदस्त रिस्पॉन्स... अब तक 3 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, प्रतिभागियों के चयन के लिए 1 दिसंबर से 11 जनवरी तक MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं.

Advertisement
X
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. (File Photo- PTI)
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. (File Photo- PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' के नौवें संस्करण के लिए उत्साह चरम पर है. शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस साल अब तक 3 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक और अभिभावक अपना पंजीकरण करा चुके हैं.

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, प्रतिभागियों के चयन के लिए 1 दिसंबर से 11 जनवरी तक MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) शामिल हैं. इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी ने बताया, “प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक तीन करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. यह कार्यक्रम इस महीने के अंत में आयोजित किया जाएगा.”

सम्बंधित ख़बरें

PM Narendra Modi on New Zealand
नए साल की शुरुआत से पहले केंद्र ने किए बड़े प्रशासनिक बदलाव, 48 अधिकारियों को नई तैनाती
Man of the year 2025 Modi
युद्धनीति, कूटनीति, धर्मनीति... 2025 के Man of the year PM मोदी
जयशंकर ने तारिक रहमान को दिया पीएम मोदी का लेटर (Photo: X/Jaishankar)
तारिक रहमान को जयशंकर ने दिया PM मोदी का मैसेज, पढ़ें लेटर में क्या-क्या लिखा
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया को श्रृद्धांजलि देने ढाका पहुंचे.
एस जयशंकर ने ढाका में खालिदा जिया के बेटे से की मुलाकात, सौंपा PM मोदी का शोक पत्र
जनवरी में बालोतरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी (Photo: PTI)
लंबे इंतजार के बाद बालोतरा रिफाइनरी तैयार, जनवरी में पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को समर्पित

पिछले वर्ष आठवां संस्करण 10 फरवरी को प्रसारित किया गया था, जो राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में एक नए और अभिनव प्रारूप में आयोजित हुआ था. इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 36 छात्रों ने भाग लिया था. इनमें सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और सीबीएसई स्कूलों के छात्र शामिल थे.

Advertisement

आठवें संस्करण में सात अलग-अलग एपिसोड भी प्रसारित किए गए थे, जिनमें खेल, अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, तकनीक, वित्त, रचनात्मकता और सकारात्मकता जैसे विषयों पर प्रसिद्ध हस्तियों ने छात्रों को प्रेरक संदेश दिए.

2025 में बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, वर्ष 2025 में परीक्षा पे चर्चा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था. उस दौरान 245 से अधिक देशों के छात्रों, 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की थी.

यह कार्यक्रम वर्ष 2018 में पहले संस्करण में सिर्फ 22 हजार प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ था, जो 2025 में आठवें संस्करण तक बढ़कर 3.56 करोड़ रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गया.

इसके अलावा, परीक्षा पे चर्चा 2025 से जुड़े जन आंदोलन गतिविधियों में देशभर से 1.55 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे कुल सहभागिता लगभग 5 करोड़ तक पहुंच गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement