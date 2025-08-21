'टी मीटिंग' का विपक्ष ने किया बायकॉट, PM मोदी बोले- कांग्रेस के युवा नेताओं से घबरा गए हैं राहुल

संसद के मॉनसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष की रार सदन के भीतर ही नहीं, बाहर भी दिखाई दे रही है. लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यों के लिए टी मीटिंग आयोजित की. विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की टी मीटिंग का बायकॉट कर दिया.

पीएम की टी मीटिंग में शामिल होने विपक्ष का कोई नेता नहीं पहुंचा. पीएम की टी मीटिंग में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक दलों के नेता मौजूद रहे. पीएम मोदी ने टी मीटिंग में संसद के मॉनसून सत्र को अच्छा बताते हुए कहा कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए.

उन्होंने सत्तापक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेम्स विधेयक पारित होना दूरगामी असर डालेगा. खासतौर पर, इसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा. पीएम मोदी ने टी पार्टी में मौजूद सांसदों से कहा कि यही वह मुद्दा है, जिस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष बड़े-बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वे केवल व्यवधान डालने में लगे रहे.

पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता ऐसे हैं, जो बेहद प्रतिभाशाली हैं. उन्होंने कहा कि परिवार (गांधी परिवार) की असुरक्षा के कारण इन युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता. पीएम मोदी ने आगे यह भी जोड़ा कि संभव है, यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षा और घबराहट में डाल रहे हों.

गौरतलब है कि लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए 120 घंटे का समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया गया था, लेकिन सदन में केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी. लोकसभा में चर्चा के लिए तय 83 घंटे गतिरोध की भेंट चढ़ गए. लोकसभा में इस दौरान कुल 14 बिल पेश हुए.

इनमें जनविश्वास बिल सलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया. वहीं, पीएम-सीएम रिमूवल बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है. बाकी 12 विधेयक लोकसभा से पारित हो गए. ज्यादातर विधेयकों पर गतिरोध के कारण चर्चा नहीं हो सकी और इन्हें बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया.

