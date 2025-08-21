Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, जोरदार हंगामा, SIR पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष

संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है. यह सत्र हंगामेदार रहा है. ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हटा दें, तो दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी है. हां, करीब दर्जनभर बिल जरूर पारित हुए हैं, लेकिन वह भी या तो बिना चर्चा के, या चर्चा हुई भी तो संक्षिप्त. संसद में आज भी कार्यवाही की हंगामेदार शुरुआत हुई.
लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. आसन पर स्पीकर ओम बिरला आए हैं. स्पीकर ने कहा कि कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं. किसी भी नोटिस को मंजूरी नहीं दी है. उन्होंने लिस्टेड बिजनेस लेने शुरू किए, कि विपक्षी सदस्यों ने कहा अब तो चर्चा करा दीजिए सर. स्पीकर ने सीट पर बैठने की हिदायत देते हुए कहा कि कुछ तो अच्छी आदत बनाओ.
संसद के चालू मॉनसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा की कार्यवाही भी नहीं चल सकी. कार्यवाही शुरू होते ही आसन से उपसभापति हरिवंश ने लिस्टेड बिजनेस लिए. इसके बाद हंगामा शुरू हो गया. पीठासीन ने शून्यकाल चलने देने की अपील की और कहा कि इसके बाद एक बिल है, फिर प्राइवेट मेंबर बिल की कार्यवाही होगी. लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. पीठासीन ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी. स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है. आज तो प्रश्नकाल चलने दें. लेकिन इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
