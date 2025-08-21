scorecardresearch
 
Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, जोरदार हंगामा, SIR पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष

aajtak.in | नई दिल्ली | 21 अगस्त 2025, 12:05 PM IST

संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है. अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी टीएमसी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है. यह सत्र हंगामेदार रहा है. ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हटा दें, तो दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी है. हां, करीब दर्जनभर बिल जरूर पारित हुए हैं, लेकिन वह भी या तो बिना चर्चा के, या चर्चा हुई भी तो संक्षिप्त. संसद में आज भी कार्यवाही की हंगामेदार शुरुआत हुई.

12:03 PM (9 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. आसन पर स्पीकर ओम बिरला आए हैं. स्पीकर ने कहा कि कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं. किसी भी नोटिस को मंजूरी नहीं दी है. उन्होंने लिस्टेड बिजनेस लेने शुरू किए, कि विपक्षी सदस्यों ने कहा अब तो चर्चा करा दीजिए सर. स्पीकर ने सीट पर बैठने की हिदायत देते हुए कहा कि कुछ तो अच्छी आदत बनाओ. 

11:17 AM (55 मिनट पहले)

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के चालू मॉनसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा की कार्यवाही भी नहीं चल सकी. कार्यवाही शुरू होते ही आसन से उपसभापति हरिवंश ने लिस्टेड बिजनेस लिए. इसके बाद हंगामा शुरू हो गया. पीठासीन ने शून्यकाल चलने देने की अपील की और कहा कि इसके बाद एक बिल है, फिर प्राइवेट मेंबर बिल की कार्यवाही होगी. लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. पीठासीन ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

11:15 AM (57 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी. स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है. आज तो प्रश्नकाल चलने दें. लेकिन इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

11:07 AM (एक घंटा पहले)

मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कार्यवाही की हंगामेदार शुरुआत

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है. मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही का दोनों सदनों में हंगामेदार आगाज हुआ है. 

