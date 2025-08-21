Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, जोरदार हंगामा, SIR पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष

11:17 AM (55 मिनट पहले)

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के चालू मॉनसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा की कार्यवाही भी नहीं चल सकी. कार्यवाही शुरू होते ही आसन से उपसभापति हरिवंश ने लिस्टेड बिजनेस लिए. इसके बाद हंगामा शुरू हो गया. पीठासीन ने शून्यकाल चलने देने की अपील की और कहा कि इसके बाद एक बिल है, फिर प्राइवेट मेंबर बिल की कार्यवाही होगी. लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. पीठासीन ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.