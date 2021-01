आर्मी डे आज, सेना के शौर्य और बलिदान को राष्ट्रपति, PM मोदी ने ऐसे किया नमन

देश भर में आज (15 जनवरी) भारतीय थल सेना (ARMY DAY) दिवस मनाया जा रहा है. इसे लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे देश के दिग्गजों और सेना के पदाधिकारियों ने थल सेना के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, ''मां भारती की रक्षा में पल-पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई. हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है. समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन.''

गृहमंत्री अमित शाह ने भी भारतीय सेना के साहस और बलिदान को नमन करते हुए एक ट्वीट किया है. गृह मंत्री ने लिखा है- ''भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है. देश के बहादुर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करता हूं. राष्ट्र के प्रति उनकी नि:स्वार्थ सेवा और समर्पण पर सभी देशवासियों को गर्व है. हमारे वीर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को ‘थल सेना दिवस’ की हार्दिक शुभकामनाएं.''

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है 'आर्मी दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर स्त्री-पुरुषों को शुभकामनाएं. हम उन सब वीर बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए सेवा देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. भारत, साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों, दिग्गजों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा. जय हिन्द''. आप इस ट्वीट को यहां भी पढ़ सकते हैं-

On Army Day, greetings to the valiant men and women of the Indian Army.



We remember the bravehearts who made the supreme sacrifice in service to the nation.



India will remain forever grateful to courageous and committed soldiers, veterans and their families.



Jai Hind!🇮🇳