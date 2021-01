आर्मी डे परेड रिहर्सल में गलवान के शहीदों को सम्मान, जवानों के शौर्य को किया याद

आर्मी डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल बुधवार को दिल्ली के जनरल करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित की गई. इस मौके पर सेना ने अपने साजो-सामान का प्रदर्शन किया. इस परेड के दौरान पिछले साल गलवान घाटी में चीन के साथ लड़ाई में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले तीन शहीद जवानों की पत्नियों को सम्मानित किया गया.

बता दें कि देश में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है. 15 जनवरी 1949 को इसी दिन भारत के पहले जनरल के एम करियप्पा ने देश की सेना की बागडोर संभाली थी. इससे पहले भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिटिश कमांडर कर रहे थे. इसी अहम घटना को याद करते हुए भारतीय सेना हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाती है.

इस बार 15 जनवरी को देश 73वां सेना दिवस मना जा रहे हैं. सेना दिवस से पहले बुधवार को दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड आयोजित की गई. इस परेड में सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे.

Jawans perform full dress rehearsal ahead of Army Day Parade; visuals from Cariappa Parade Ground in New Delhi pic.twitter.com/1RfJdXzvlM