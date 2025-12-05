'क्लोजर रिपोर्ट' तैयार करने को लेकर थाने में ही भिड़ गए दो पुलिसकर्मी, एक-दूसरे को जड़े थप्पड़

ओडिशा के जाजपुर में पुलिस की छवि पर दाग लगाने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है. एक थाने के अंदर ही दो पुलिसकर्मियों के बीच जमकर कहासुनी और मारपीट हो गई. मामला दहेज उत्पीड़न केस की क्लोजर रिपोर्ट को लेकर विवाद से जुड़ा है. घटना सामने आने के बाद दोनों अधिकारियों को तत्काल थाने से हटाकर जिला मुख्यालय भेज दिया गया है.

थाने में भिड़े दो पुलिसकर्मी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना अलकुंड थाना क्षेत्र की है, जहां इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) देवाशीष सत ने सहायक उपनिरीक्षक (ASI) प्रकाश कुमार सिंह को एक दहेज मामले की 'क्लोजर रिपोर्ट' तैयार करने का निर्देश दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक IIC ने रिपोर्ट मांगी तो ASI ने ऊंची आवाज में जवाब दिया.

यही बात दोनों के बीच तकरार की वजह बन गई और मामला इतना बढ़ गया कि थाने के अंदर ही दोनों अधिकारी एक-दूसरे पर टूट पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, IIC ने ASI के साथ हाथापाई की और उसे अन्य पुलिसकर्मियों के सामने थप्पड़ भी मारे. इस दौरान थाने का माहौल तनावपूर्ण हो गया और अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला.

एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को किया ट्रांसफर

घटना के वीडियो और जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचते ही जाजपुर एसपी यश प्रताप श्रीमाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को जाजपुर जिला मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया और जांच का आदेश दिया है.

एसपी ने कहा, 'दोनों पुलिसकर्मियों को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. SDPO से घटना की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस ही जब थाने में लड़ाई पर उतर आए तो लोगों का भरोसा कैसे सुरक्षित रह सकता है?

