असम: UPRF आतंकियों संग पुलिस की भीषण मुठभेड़ जारी, दो आतंकी ढेर

असम में यूनाइटेड पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी फ्रंट (UPRF) की गैरकानूनी गतिविधियां लगातार जारी हैं और उनका पुलिस संग मुठभेड़ का सिलसिला भी नहीं थमा है. अब रविवार को फिर असम के कार्बी आंगलोंग जिले में UPRF के आतंकियों संग पुलिस की भीषण मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है. बताया गया है कि रुक रुक कर अभी भी गोलीबारी हो रही है. ऐसे में पूरे इलाके में पुलिस अब भी सक्रिय है और ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

UPRF के दो आतंकी ढेर

असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने इस मुठभेड़ के बारे में विस्तार से बताया है. जारी बयान में कहा गया है कि हमने दो UPRF आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है और मौके से दो एके 47 रायफल भी बरामद की हैं.

ये भी बताया गया है कि ये आतंकी लंबे समय से अवैध शिकार को अंजाम दे रहे थे और ड्रग कार्टेल का संरक्षण भी कर रहे थे. ऐसे में पुलिस लंबे समय से उन्हें पकड़ना चाहती थी. अब रविवार को वो मौका भी आया और दो UPRF के आतंकी मारे गए.

Braving the elements & extreme terrain, in an encounter @assampolice in #KarbiAnglong neutralized two militants belonging to United Peaple's Revolutionery Front today. 2 AK 47 has been recovered from them. Intermittent firing is going on at the encounter site.@CMOfficeAssam