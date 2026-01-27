scorecardresearch
 
रेल यात्रियों के लिए गुडन्यूज! हावड़ा-कामाख्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में जल्द मिलेगा नॉनवेज खाना

Vande Bharat Sleeper Trains: भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो हावड़ा और कामाख्या के बीच चलती है, उसमें जल्द ही नॉनवेज खाने का विकल्प उपलब्ध होगा. यात्रियों की मांग और स्थानीय स्वाद को ध्यान में रखते हुए रेलवे फरवरी के पहले सप्ताह तक इस सुविधा को शुरू करेगा.

vande bharat sleeper Train (File Photo-PTI)
vande bharat sleeper Train (File Photo-PTI)

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो हावड़ा (कोलकाता) और कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चलती है, उसमें भी अब जल्द ही नॉन-वेजिटेरियन (नॉन-वेज) खाने का विकल्प मिलने वाला हैं. ईस्टर्न रेलवे (ER) के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि यह ट्रेन 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना की थी. कामाख्या स्टेशन से इसकी नियमित यात्रा 22 जनवरी से शुरू हुई जबकि हावड़ा से अगले दिन यानी 23 जनवरी से प्रारंभ हुई है.

यह ट्रेन हफ्ते में छह दिन चलती है और रात भर की यात्रा करती है.ट्रेन शुरू होने के बाद से ही कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि ट्रेन में सिर्फ शाकाहारी (वेज) खाना ही मिल रहा है. पश्चिम बंगाल और असम के लोग ज्यादातर मछली और मांस खाते हैं. दोनों राज्यों की खास खाने की चीजें नॉनवेज होती हैं, जैसे मछली की करी, मटन, चिकन आदि. इसलिए यात्रियों को सिर्फ वेज खाना मिलना अच्छा नहीं लगा.

ईस्टर्न रेलवे के अधिकारी ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के मेन्यू में नॉनवेज खाने के विकल्प लगभग एक हफ्ते के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे. यानी फरवरी के पहले हफ्ते तक यह बदलाव आ सकता है. रेलवे ने पहले ही कहा था कि ट्रेन में खाना लोकल स्वाद के साथ दिया जाएगा. कामाख्या से चलने वाली ट्रेन में असमिया खाने का स्वाद होगा और हावड़ा से चलने वाली ट्रेन में बंगाली या पश्चिम बंगाल के खाने का स्वाद मिलेगा. दोनों जगहों के खाने में नॉनवेज डिशेज बहुत लोकप्रिय हैं.

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सोमवार को कहा कि रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नॉनवेज खाना जल्द मिलेगा. उन्होंने बताया कि शुरू में सिर्फ वेज मेन्यू रखा गया था, लेकिन अब नॉनवेज भी उपलब्ध होगा. मजूमदार ने कहा, पश्चिम बंगाल और असम के ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, इसलिए ऐसी डिशेज ट्रेन में मिलनी चाहिए.


कमाल के हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फीचर्स, जानिए किराया-रूट और स्टॉपेज 
 

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं. अन्य प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दिन की वंदे भारत ट्रेनों में पहले से ही नॉनवेज खाना मिलता है. अब इस स्लीपर वंदे भारत में भी यह सुविधा आने वाली है. यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही वे अपनी पसंद का असमिया या बंगाली नॉनवेज खाना ट्रेन में एंजॉय कर सकेंगे.

बता दें कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सिर्फ वेज खाने के ऑप्शन को लेकर सवाल उठाए थे. TMC का कहना था कि ट्रेन में रात भर का सफर होता है और यात्रियों को आरामदायक सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मेन्यू में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन ही शामिल हैं.

ट्रेन में NO नॉनवेज पर TMC ने पूछा- अब क्या BJP से हर चीज की परमिशन लेनी होगी! 
 

हालांकि, भारतीय रेलवे के अनुसार, यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि ट्रेन दो पवित्र स्थानों –मां कामाख्या मंदिर (असम) और मां काली मंदिर (पश्चिम बंगाल) को जोड़ती है. रेलवे ने कहा था कि मेन्यू में स्वस्थ, स्वच्छ और शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, जो बंगाल और असम की पारंपरिक डिशेज पर आधारित है. लेकिन नॉनवेज ऑप्शन न होने से कई यात्रियों में नाराजगी थी  खासकर बंगाल और असम के लोग जहां मछली और मांस खाना बहुत आम है.

---- समाप्त ----
