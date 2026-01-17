scorecardresearch
 
Vande Bharat Sleeper: लग्जरी बर्थ, ऑटोमैटिक दरवाजे... कमाल के हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फीचर्स, जानिए किराया-रूट और स्टॉपेज

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच 958 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी. इस ट्रेन में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) की सुविधा नहीं होगी यानी सिर्फ कन्फर्म टिकट ही मिलेगा. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लंबी दूरी की यात्रा के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है. जिसमें यात्रियों को प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी.

Indian Railway Vande Bharat Sleeper features (Photo- PTI)
Indian Railway Vande Bharat Sleeper features (Photo- PTI)

17 जनवरी 2026 का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह एयर-कंडीशंड है और लंबी दूरी की रात की यात्रा को बहुत आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी. यह ट्रेन हावड़ा (कोलकाता) से कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चलेगी.  

वंदे भारत स्लीपर एक सेमी हाई-स्पीड ट्रेन है, जिसमें कुल 16 कोच हैं. इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं. थर्ड एसी में 611, सेकंड एसी में 188 और फर्स्ट एसी में 24 बर्थ हैं. ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे. वंदे भारत स्लीपर की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है. यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच 958 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी.

वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या है फर्क? जानें खासियत

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सिर्फ कन्फर्म टिकट ही मिलेंगे. कोई RAC या वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, जिससे यात्रा बिना किसी तनाव के होगी.

आइए जानते हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की आधुनिक सुविधाएं जो यात्रियों को एयरलाइन जैसा अनुभव देंगी.

  • - आरामदायक और बेहतर कुशनिंग वाले बर्थ (स्लीपर बेड)
  • - आसानी से ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए नई डिजाइन वाली सीढ़ी
  • - ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे जो स्टेशन पर ही खुलते-बंद होते हैं
  • - KAVACH एंटी-कोलिजन सिस्टम (ट्रेन की सुरक्षा के लिए)
  • - हर कोच में CCTV कैमरे, इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम और फायर डिटेक्शन
  • - आधुनिक बायो-वैक्यूम टॉयलेट और टच-फ्री फिटिंग्स
  • - क्षेत्रीय खाने की कैटरिंग (जैसे बंगाली और असमिया व्यंजन)
  • - डिसइन्फेक्टेंट तकनीक से कोच हमेशा साफ और कीटाणुमुक्त रहेंगे


वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया  (हावड़ा से गुवाहाटी)

  • AC थ्री-टियर: लगभग ₹2,000 से ₹2,300 (5% GST के साथ)
  • AC टू-टियर: ₹2,500 से ₹3,000 के आसपास
  • फर्स्ट AC: ₹3,000 से ₹3,600 तक

किराया  राजधानी एक्सप्रेस से थोड़ा महंगा है लेकिन सफर ज्यादा आरामदायक और तेज होगा. 

180 की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, रूट-किराया सबकुछ तय, जानें खासियत


ट्रेन हावड़ा से कामाख्या के बीच इन स्टेशनों पर रुकेगी.

  • बंदेल
  • नवद्वीप धाम
  • कटवा
  • अजीमगंज
  • न्यू फरक्का
  • मालदा टाउन
  • अलुआबारी रोड
  • न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी)
  • जलपाईगुड़ी रोड
  • न्यू कूच बिहार
  • न्यू अलीपुरद्वार
  • न्यू बोंगाईगांव
  • रंगिया

ट्रेन का टाइम शेड्यूल
शुरुआती अनुमान है कि हावड़ा से शाम 6:20 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 8:20 बजे कामाख्या पहुंचेगी. वहीं, वापसी में कामाख्या से शाम 6:15 बजे चलेगी और सुबह 8:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी. बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि साल 2026 में कई और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अब और आसान हो जाएगी.
 

---- समाप्त ----
