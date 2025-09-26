scorecardresearch
 

मणिपुर के चंदेल में 53.8 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

असम राइफल्स ने कहा कि उसने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखा है. मादक पदार्थों और संबंधित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न खतरों से मणिपुर के लोगों की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.

असम राइफल्स और एनसीबी ने जॉइंट ऑपरेशन में मणिपुर में 53.8 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त किया. (File Photo: PTI)
असम राइफल्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को मादक पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई में, मणिपुर के चंदेल जिले में 53.8 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. असम राइफल्स ने एक बयान जारी करके कहा कि यह अभियान स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था. 

असम राइफल्स के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों ने बाला पॉइंट इलाके में एक मोबाइल चेकपोस्ट बनाया, जहां एक सफेद जिप्सी और एक केनबो मोटरसाइकिल को रोका गया. चेकपोस्ट को देखते ही, उसमें सवार लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दीं और पास के जंगली इलाके में भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा करके उन्हें पकड़ लिया गया.

यह भी पढ़ें: मणिपुर: सुरक्षाबलों ने दो उग्रवादियों और एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, IED बनाने का सामान बरामद
 
गहन तलाशी में 67.26 किलोग्राम WY टैबलेट बरामद हुए, जो एक अत्यधिक नशीला पदार्थ है. बाद में, आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिबंधित सामग्री और गिरफ्तार व्यक्तियों को NCB को सौंप दिया गया. असम राइफल्स के बयान में कहा गया है कि यह अभियान मणिपुर में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने में एनसीबी के साथ हमारे शानदार कोआर्डिनेशन को दर्शाता है. 

