मणिपुर: सुरक्षाबलों ने दो उग्रवादियों और एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, IED बनाने का सामान बरामद

सुरक्षाबलों ने मणिपुर के इम्फाल वेस्ट और बिष्णुपुर जिलों से दो प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े उग्रवादियों और एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन प्रेपक (Prepak) का एक सक्रिय सदस्य बुधवार को इम्फाल वेस्ट जिले के पाओना बाजार से पकड़ा गया. उस पर काकचिंग इलाके में एक व्यक्ति से 5,000 रुपये की वसूली करने का आरोप है.

गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने जाम की सड़क



इसके अलावा, प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का एक कैडर बिष्णुपुर जिले के त्रोंगलोबी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. इस गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी की रिहाई की मांग करते हुए इलाके की सड़क को जाम कर दिया.

सुरक्षाबलों ने इम्फाल वेस्ट जिले के मोइरांगखोम ओल्ड थुम्बुथोंग माखोंग क्षेत्र से 48 वर्षीय एक हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया. उसके पास से 9 एमएम की पिस्तौल और गोलियां बरामद की गईं.

भारी मात्रा में IED बनाने का सामान बरामद

एक अन्य अभियान में, सुरक्षाबलों ने काकचिंग जिले के कैबुंग क्षेत्र से IED बनाने का सामान बरामद किया. बरामदगी में 1.7 किलो का कंटेनर, 3 किलो रेत, 470 ग्राम विस्फोटक TNT, 12 स्क्रू, एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक वायर और अन्य सामग्री शामिल है.

मणिपुर में दो साल पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद से सुरक्षाबलों के तलाशी अभियान लगातार जारी हैं. मई 2023 से अब तक मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच हुई हिंसा में 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं.

