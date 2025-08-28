आज आम चुनाव हों तो NDA जीतेगा 324 सीटें मगर अपने दम पर बहुमत से पीछे ही रहेगी BJP: सर्वे

देश में अगर आज आम चुनाव हो जाएं तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सीटें बढ़कर 324 हो जाएंगी. यही नहीं, बीजेपी की सीटें भी 240 से बढ़कर 260 हो जाएंगी. हालांकि पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से नीचे ही रहेगी. इंडिया टुडे और सी-वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे में ये नतीजे निकलकर आए हैं.



ये सर्वे देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हुआ. हर आयु वर्ग जाति, धर्म, लिंग वाले 54 हजार 788 लोग इसमें शामिल हुए. इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 1 लाख 52 हजार 38 लोगों से भी राय ली गई थी. उसका विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया. इस तरह कुल 2 लाख 6 हजार 826 लोगों की राय से तैयार हुए मूड ऑफ द नेशन के नतीजे. हालांकि इन आंकड़ों में भी मोटे तौर पर 3 प्रतिशत और बारीक स्तर पर 5 प्रतिशत का मार्जिन एरर हो सकता है.

MOTN सर्वे में पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो परिणाम क्या होगा, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? सर्वे में सामने आया कि NDA को 324 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि INDIA ब्लॉक को 208 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं. हालांकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थीं, जबकि INDIA ब्लॉक के खाते में 234 सीटें आई थीं. फरवरी-2025 में सर्वे किया गया था, जिसमें एनडीए को 343 सीटें और INDIA ब्लॉक को 188 सीटें मिलने का अनुमान था.

आज चुनाव हुए तो किसको कितने वोट?

अगर गठबंधन वाइज वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक NDA गठबंधन को 46.7%, INDIA ब्लॉक को 40.9% और अन्य को 12.4% वोट शेयर मिल सकता है. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला था, जबकि INDIA ब्लॉक को 40% वोट मिला था. फरवरी में हुए सर्वे में एनडीए को 47% और INDIA ब्लॉक को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान था.

Advertisement

आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीट?



सर्वे में ये पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी. सर्वे में सामने आया कि बीजेपी को 260 , कांग्रेस को 97 और अन्य को 186 सीटें मिलने का अनुमान है. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 सीटें मिली थीं. फरवरी में हुए सर्वे में बीजेपी को 281 सीटें और कांग्रेस को 78 सीटें मिलने का अनुमान था. पार्टी वाइज वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 40.6%, कांग्रेस के खाते में 20.8% और अन्य के खाते में 38.6% वोट जा सकते हैं.

---- समाप्त ----